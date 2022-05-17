Зеленский провел переговоры с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили усиление санкций против РФ и перспективы достижения мира в Украине.

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Об этого украинский президент сообщил в Twitter.

"Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ. Ценим поддержку, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", — рассказал Зеленский.

Ранее в Офисе президента сообщали, что ожидают приезд в Киев немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

Также известно, что ранее Зеленский провел телефонные переговоры с немецким президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, и с Шольцем. Лидеры созванивались в разные дни, между этими днями глава Украины провел встречу с президентом Бундестага Бербель Бас в Киеве.