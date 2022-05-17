Для швидкого завершення війни Росія має домовлятися з Україною, - Шольц

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, для швидкого закінчення війни потрібна мирна угода між Україною та Російською Федерацією. Проте до укладання потенційного договору ще далеко. При цьому Путін не має перемогти.

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Про це він повідомив під час бесіди із журналістами в ефірі програми RTL Direkt.

Після розмови з Путіним, глава уряду ФРН стурбований можливістю ескалації війни в Україні. Проте канцлер переконаний, що Росії не можна дозволити стати тріумфатором.

"Ми повинні бути в змозі приймати розумні, дуже свідомі та дуже сміливі рішення. Путін не повинен виграти війну, це мета. Але ми не виходитимемо за ці рамки. Це було б дуже неправильною метою, враховуючи той факт, що це ядерна держава", - Заявив Шольц.

Канцлер Німеччини також стурбований тривалістю війни. Він упевнений, що для її завершення Росія має домовлятися з Україною.

"У чому сенс? Якщо так піде і далі, то зрештою буде лише більше загиблих, більше зруйнованих сіл, селищ і міст. Тому війна має закінчитися швидко. Для цього необхідно рішення Росії взяти участь у досягненні порозуміння з Україною", - сказав Шольц.

Він додав, що "зброя має замовкнути, а Росія вивести свої війська". Тільки тоді вдасться знайти рішення, але поки що немає ознак такого розвитку подій.

Нагадаємо, що м'ясник Вальтер Адам із німецького містечка Герксгайм відправив українському послу Андрію Мельнику печінкову ковбасу у святковій упаковці після того, як Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через небажання німецького лідера їхати в Україну.