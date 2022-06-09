ЕС запустил платформу для налаживания контактов с украинскими экспортерами: какие отрасли в приоритете

Европейская комиссия 7 июня официально запустила платформу Украина – ЕС для связей с бизнесом ( EU-Ukraine business matchmaking platform ), сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Платформа направлена на поддержку украинского экспорта, установление контактов между европейским бизнесом, который предлагает транспортные услуги и/или возможность хранения товаров, и украинскими компаниями/трейдерами, а также позволяет находить логистических партнеров для экспорта своей продукции в страны-члены ЕС и третьи страны.

Заинтересованные стороны могут зарегистрироваться бесплатно на сайте, публиковать свои профили и искать соответствующих деловых партнеров и возможности реализации своих экспортных предложений.

Платформа сосредоточена на следующих секторах:

- логистика: сбыт, закупка, транспорт, хранение, перевалка;

- производство и переработка: сельское хозяйство и продукты питания, сырье;

- экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции: пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника, сахарной свеклы, бобовых и плодоовощных культур;

- экспорт и импорт пищевых продуктов: растительного масла, мяса, молочных продуктов, сахара, муки, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий;

- экспорт и импорт сырья: деталей для агротехники, металла, древесины, минеральных удобрений, бензина, дизельного топлива.

Эта платформа дополняет две другие, созданные при поддержке Европейской комиссии для поиска бизнес-партнеров и преодоления проблем, вызванных войной, - Enterprise Europe Network и EU Clusters Support Ukraine.

Напомним, что в этом году Украина, которая до полномасштабной войны с Россией была одним из крупнейших экспортеров зерна, столкнулась с невозможностью поставки его, а также другой продукции традиционными морскими путями через украинские порты и пытается сейчас наладить экспорт альтернативными путями, в том числе по железной дороге и через порты других стран с доставкой туда продукции по железной дороге.

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