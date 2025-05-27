Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Варшава не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту. Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bankier.

Які країни зацікавлені в імпорті

Угода про нові торговельні відносини між ЄС та Україною потребуватиме делікатного підходу через різні інтереси країн-членів у сфері агрополітики.

За словами Секерського, Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна, оскільки є потужним експортером — щороку країна постачає на зовнішні ринки 12–13 мільйонів тонн зернових і кукурудзи.

Натомість імпортом зацікавлені інші країни ЄС, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Нідерланди та Німеччина.

"Все це має бути дуже делікатно опрацьовано у торговельних відносинах", – наголосив міністр.

У ЄС готують нову торговельну угоду

6 червня спливає термін дії чинної торговельної лібералізації між ЄС та Україною. Замість неї запровадять тимчасові заходи, які частково повернуть правила торгівлі до довоєнного рівня, але збережуть окремі пільги для української сторони.

Ці тимчасові умови діятимуть до укладення нової торговельної угоди між Україною та Євросоюзом.

Європейська комісія вже розпочала підготовчі консультації з Києвом, а активна фаза переговорів очікується у другій половині року.