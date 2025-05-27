Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна: що це означає для угоди з ЄС

зерно
Угода з Україною потребує точного балансу - позиція Польщі. / Freepik

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Варшава не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту.  Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bankier.

Які країни зацікавлені в імпорті

Угода про нові торговельні відносини між ЄС та Україною потребуватиме делікатного підходу через різні інтереси країн-членів у сфері агрополітики. 

За словами Секерського, Польща не зацікавлена в імпорті українського зерна, оскільки є потужним експортером — щороку країна постачає на зовнішні ринки 12–13 мільйонів тонн зернових і кукурудзи.

Натомість імпортом зацікавлені інші країни ЄС, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Нідерланди та Німеччина.

"Все це має бути дуже делікатно опрацьовано у торговельних відносинах", – наголосив міністр.

У ЄС готують нову торговельну угоду

6 червня спливає термін дії чинної торговельної лібералізації між ЄС та Україною. Замість неї запровадять тимчасові заходи, які частково повернуть правила торгівлі до довоєнного рівня, але збережуть окремі пільги для української сторони.

Ці тимчасові умови діятимуть до укладення нової торговельної угоди між Україною та Євросоюзом.

Європейська комісія вже розпочала підготовчі консультації з Києвом, а активна фаза переговорів очікується у другій половині року.

Автор:
Ольга Опенько