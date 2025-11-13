Рынок рапса в Украине под давлением: увеличение посевов в ЕС повлияет на цены

Цены на рапс в Украине остаются под давлением из-за низкого импортного спроса со стороны Европейского Союза, а увеличение площадей сева в ЕС может дополнительно снизить цены во второй половине сезона 2025/26.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Прогноз цен на рапс в Украине

Высокий урожай рапса в ЕС в текущем сезоне, который оценивается в 19-20 млн. тонн, продолжает сдерживать импортный спрос на украинскую продукцию. За первые четыре месяца сезона 2025/26 наблюдалось резкое понижение объемов закупок.

Хорошие условия для посева позволили европейским фермерам увеличить площади под озимым рапсом, что повышает прогнозы производства на следующий сезон.

Это может создать дополнительное давление на цены украинского рапса во второй половине маркетингового года, учитывая рост предложения в ЕС и сохранение умеренного спроса.

По данным Еврокомиссии, Евросоюз за 4 месяца этого сезона резко сократил импорт рапса и канолы по сравнению с аналогичным периодом 2024/25 МГ на 47% до 1,26 млн т, главным образом из-за резкого уменьшения поставок масличной из Украины и Австралии, которое компенсировалось увеличением поставок из Молдовы. Также ожидается увеличение поставок дешевой канолы из Канады, которая уже законтрактована и начнет поступать в декабре – январе, а также из Австралии.

Экспортные цены растут, спрос снижен

В Украине наблюдаются низкие темпы продаж рапса на экспорт из-за сложного механизма оформления без уплаты пошлин производителями. Поэтому трейдеры за неделю повысили экспортные цены на 200–400 грн/т, до уровня 23 500–24 400 грн/т (545–555 $/т) с доставкой в черноморские порты.

Рост стоимости доставки ограничивает поставки в порты, поэтому трейдеры, вероятно, не планируют новые суда в ближайшие месяцы, не имея возможности сформировать экспортные партии.

Спрос на рапс среди переработчиков также снизился, поскольку большинство компаний переключились на закупку подсолнечника. Следовательно, несколько предприятий покупают рапс по цене 23 000–24 000 грн/т с доставкой на завод, в зависимости от содержания масла.

По состоянию на сегодняшний день в Украине озимым рапсом засеяно 1,08 млн га, что меньше планового показателя и результата прошлого года из-за засушливых условий в августе и сентябре. Фермеры, вероятно, будут сдерживать продажи рапса до весны, ожидая перезимовки посевов и рост цен.

Новые пошлины на рапс

С 4 сентября 2025 года были введены ставки экспортной пошлины в размере 10% на соевые бобы и семена рапса.

Аграрии, экспортирующие собственно выращенные сою и рапс, теперь должны получать экспортное заключение о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины или региональных ТПП на каждую партию продукции. Это необходимо во избежание уплаты пошлины.

Сезон переработки семян рапса урожая в 2025 году начался в июле текущего года. В июле-августе было переработано в масло только около 60 тысяч тонн рапса, что позволило произвести и экспортировать 25,0 тысяч тонн рапсового масла.

В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортных пошлин на семена рапса, переработка его на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн.