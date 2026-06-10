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Война нанесла агросектору Украины более $11 млрд прямого ущерба

Сельское хозяйство
В Украине продолжают фиксировать все военные потери агросектора / Depositphotos

Прямые убытки украинского сельского хозяйства в результате полномасштабной войны уже достигли около 11 млрд долларов. В то же время фактические потери отрасли значительно больше из-за недополученных доходов и других косвенных последствий войны.

Как сообщает Delo.ua, об этом в комментарии агентству Bloomberg рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, в сумму прямого ущерба входят уничтоженная сельскохозяйственная техника на сумму до 6,5 млрд долларов, повреждена инфраструктура, в том числе зернохранилища, а также похищена и уничтожена аграрная продукция.

В Украине продолжают фиксировать все военные потери агросектора. Соответствующий реестр ведет Министерство экономики, другие государственные учреждения и Киевская школа экономики.

Особо интенсивными стали атаки на аграрную инфраструктуру Одесской области. По словам Высоцкого, только за первые месяцы 2026 порты Большой Одессы получили более 180 ударов — почти столько же, как за весь предыдущий год.

В пиковые периоды это приводило к сокращению экспортных мощностей на 20–30%, хотя портовая инфраструктура в целом сохранила способность работать.

В результате российских обстрелов пострадали и объекты международных компаний, работающих в Украине. В этом году повреждения получила инфраструктура американских аграрных гигантов Bunge и ADM.

"На обоих объектах продолжаются оценка убытков и восстановительные работы. Пока рано говорить о полном возвращении к работе", — отметил Высоцкий.

В Минагрополитики подчеркивают, что прямые убытки в 11 млрд долларов не отражают полной картины потерь. Из-за разрушения, снижения доходов и потери человеческого потенциала реальная цена войны для аграрного сектора значительно выше.

Заметим, украинские маслозаводы массово переходят на переработку рапса и сои или прекращают работу из-за дефицита и высокой цены подсолнечника, которая держится на уровне 33-34 тыс. грн/т.

Автор:
Татьяна Гойденко