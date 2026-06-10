Війна завдала агросектору України понад $11 млрд прямих збитків

Прямі збитки українського сільського господарства внаслідок повномасштабної війни вже сягнули близько 11 млрд доларів. Водночас фактичні втрати галузі є значно більшими через недоотримані доходи та інші непрямі наслідки війни.

Як інформує Delo.ua, про це в коментарі агентству Bloomberg розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, до суми прямих збитків входять знищена сільськогосподарська техніка на суму до 6,5 млрд доларів, пошкоджена інфраструктура, зокрема зерносховища, а також викрадена та знищена аграрна продукція.

В Україні продовжують фіксувати всі воєнні втрати агросектору. Відповідний реєстр ведуть Міністерство економіки, інші державні установи та Київська школа економіки.

Особливо інтенсивними стали атаки на аграрну інфраструктуру Одеської області. За словами Висоцького, лише за перші місяці 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів — майже стільки ж, як за весь попередній рік.

У пікові періоди це призводило до скорочення експортних потужностей на 20–30%, хоча загалом портова інфраструктура зберегла здатність працювати.

Внаслідок російських обстрілів постраждали й об'єкти міжнародних компаній, які працюють в Україні. Цього року пошкоджень зазнала інфраструктура американських аграрних гігантів Bunge та ADM.

"На обох об'єктах тривають оцінка збитків та відновлювальні роботи. Поки що зарано говорити про повне повернення до роботи", — зазначив Висоцький.

У Мінагрополітики наголошують, що прямі збитки в 11 млрд доларів не відображають повної картини втрат. Через руйнування, зниження доходів та втрату людського потенціалу реальна ціна війни для аграрного сектору є значно вищою.

Зауважимо, українські олійні заводи масово переходять на переробку ріпаку і сої або припиняють роботу через дефіцит та високу ціну соняшнику, яка тримається на рівні 33-34 тис. грн/т.