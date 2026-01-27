Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Програми "Метінвесту" Ахметова з реінтеграції ветеранів і розвитку талантів названі одними з найкращих у світі

International Brilliance Awards — одна з найавторитетніших професійних відзнак
International Brilliance Awards — одна з найавторитетніших професійних відзнак / "Метінвест"

Група "Метінвест" здобула одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації "Корпоративний добробут" – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба групи.

Проєкт спрямований на комплексну підтримку демобілізованих співробітників і базується на принципах системності, відповідальності та внутрішньої справедливості.

Він охоплює п’ять ключових напрямів:

  • психологічну та фізичну реабілітацію;
  • соціальну підтримку;
  • професійну адаптацію і перенавчання;
  • підготовку керівників команд до повернення ветеранів у колективи;
  • допомогу мобілізованим працівникам і членам їхніх родин.

За час повномасштабної війни до Сил оборони України долучилися близько 11 тис. співробітників "Метінвесту", майже 1 тис. з них уже повернулися до роботи, а за останні місяці до компанії приєдналися понад 100 демобілізованих захисників.

Другу відзнаку – Silver Award у номінації "Залучення та утримання" – отримала комплексна програма розвитку талантів на закордонних підприємствах "Метінвесту". Вона орієнтована на формування кадрового резерву, розвиток лідерського потенціалу та посилення міжнародної співпраці через навчання, менторство й обмін експертизою.

За даними компанії, після запуску програми плинність кадрів знизилася на 2,2%, зокрема серед менеджерів середньої ланки та високопотенційних фахівців. Крім того, 20% учасників були залучені до стратегічних проєктів на рівні групи, а 10% отримали підвищення.

"Здобути міжнародне визнання на такій престижній платформі – це підтвердження того, що людиноцентричність для нас не декларація, а щоденна практика", – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

International Brilliance Awards вручають із 2014 року. Нагорода об’єднує компанії, стартапи та некомерційні організації з усього світу, а проєкти оцінює незалежне міжнародне журі з фокусом на реальний соціальний ефект, сталість рішень і відповідальність бізнесу перед суспільством.

Нагадаємо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.