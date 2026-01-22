Запланована подія 2

Новости
Несмотря на полномасштабную войну. "Метинвест" Ахметова за год расширил линейку продукции на 11 новых позиций

металлургия
С 2014 года метгруппе Ахметова удалось освоить 433 вида новой продукции / "Метинвест"

Металлургические предприятия группы "Метинвест" в 2025 году наладили производство 11 новых видов продукции, три из них – на комбинате "Запорожсталь". Всего за более чем десятилетие войны группе удалось освоить 433 вида новой продукции.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

В пресс-службе отмечают, что такие результаты позволяют сохранять позиции на внутренних и внешних рынках и поддерживать промышленный потенциал Украины.

В прошлом году "Метинвест" запустил новые продукты в сегментах:

  • полуфабрикатов и сортового проката (по четыре позиции);
  • горячекатаного рулонного и листового проката (две позиции);
  • холоднокатаного проката (одну позицию).

Основная часть новой продукции была освоена на комбинатах "Каметсталь" и "Запорожсталь", а еще один вид изделий запустил болгарский прокатный завод группы Promet Steel.

На "Каметстали" расширили сортамент за счет четырех видов непрерывнолитой заготовки для трубного проката, а также арматурной стали, сертифицированной в соответствии со строительными стандартами Польши и Румынии. Кроме того, предприятие наладило выпуск молольных шаров, используемых в горно-металлургическом комплексе.

"Запорожсталь" в 2025 году приступила к производству новых типоразмеров горячекатаного рулонного и холоднокатаного проката по европейским нормам. Продукция предназначена для нужд строительной отрасли, машиностроения, изготовления металлоконструкций и фасадных систем.

В группе отмечают, что обновление продуктовой линейки в условиях войны является ключевым элементом стратегии сохранения промышленного потенциала, рабочих мест и валютных поступлений, а также важным шагом в подготовке к послевоенному восстановлению экономики Украины.

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова также разработал и запустил в массовое производство оборонные средства для Сил обороны. За годы войны компания безвозмездно передала бойцам 805 стальных бункеров-кроевок для защиты бойцов, два подземных госпиталя класса NATO Role 2, первый подземный учебный хаб для военных, 300 металлических антидроновых экранов для Abrams, Bradley, Т-64/72, МТ-ЛБ, трехтонный стальной панцирь для комплекса Patriot, "ловцов Ланцетов", противоминные тралы, баги и минибастионы и 150 тыс. бронепластин.

Автор:
Майя Калына