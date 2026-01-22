Попри повномасштабну війну. "Метінвест" Ахметова за рік розширив лінійку продукції на 11 нових позицій

Металургійні підприємства групи "Метінвест" у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті "Запоріжсталь". Загалом за понад десятиліття війни групі вдалося освоїти 433 види нової продукції.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

У пресслужбі зазначають, що такі результати дозволяють зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал України.

Торік "Метінвест" запустив нові продукти в сегментах:

напівфабрикатів і сортового прокату (по чотири позиції);

гарячекатаного рулонного та листового прокату (дві позиції);

холоднокатаного прокату (одну позицію).

Основну частину нової продукції було освоєно на комбінатах "Каметсталь" і "Запоріжсталь", а ще один вид виробів запустив болгарський прокатний завод групи Promet Steel.

На "Каметсталі" розширили сортамент за рахунок чотирьох видів безперервнолитої заготовки для трубного прокату, а також арматурної сталі, сертифікованої відповідно до будівельних стандартів Польщі та Румунії. Окрім цього, підприємство налагодило випуск молольних куль, що використовуються у гірничо-металургійному комплексі.

"Запоріжсталь" у 2025 році розпочала виробництво нових типорозмірів гарячекатаного рулонного та холоднокатаного прокату за європейськими нормами. Продукція призначена для потреб будівельної галузі, машинобудування, а також виготовлення металоконструкцій і фасадних систем.

У групі зазначають, що оновлення продуктової лінійки в умовах війни є ключовим елементом стратегії зі збереження промислового потенціалу, робочих місць і валютних надходжень, а також важливим кроком у підготовці до повоєнного відновлення економіки України.

Нагадаємо, "Метінвест" Ріната Ахметова також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил оборони. За роки війни компанія безоплатно передала бійцям 805 сталевих бункерів-криївок для захисту бійців, два підземні шпиталі класу NATO Role 2, перший підземний навчальний хаб для військових, 300 металевих антидронових екранів для Abrams, Bradley, Т-64/72, МТ-ЛБ, тритонний сталевий панцир для комплексу Patriot, "ловці Ланцетів", протимінні трали, багі та мінібастіони та 150 тис. бронепластин.