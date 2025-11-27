Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо

"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних
"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних / Метінвест

У Бородянці Київської області ввели в експлуатацію перше в Україні підземне модульне укриття нового типу – бункер "Цитадель". Його створила компанія "Метінвест" у співпраці з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури за підтримки Міністерства розвитку громад і територій. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цитадель" вперше показали на конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. Це  модульна сталева конструкція, призначена для захисту цивільних у школах, лікарнях, на промислових об’єктах і в житлових районах. Такі укриття можуть встановлюватися в різних конфігураціях, залежно від потреб території або закладу.

Перший бункер моделі "Цитадель", змонтований у Бородянці, має циліндричну конструкцію діаметром 2,4 метра та встановлений на глибині до п’яти метрів. Укриття розраховане на 48 людей і обладнане двома захищеними виходами, вентиляцією, автономними системами живлення, водопостачання та обігріву, а також санітарними вузлами.

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин підкреслив, що такі рішення є критично важливими для країни в умовах війни.

Фото 2 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 3 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 4 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 5 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 6 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 7 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 8 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 9 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 10 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 11 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 12 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 13 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо
Фото 14 — "Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних: що відомо

"Безпечні нові укриття для цивільних це життєва необхідність для України в умовах війни. Українці мають отримати надійний захист. "Цитадель" – саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки", – сказав він.

Операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко каже, що досвід компанії у виробництві підземних укриттів уже довів ефективність таких рішень у бойових умовах.

"Ми в "Метінвесті" маємо значний досвід виробництва й застосування сталевих підземних укриттів – "криївок" – для поясів оборони та операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які довели свою ефективність у бойових умовах. Понад 800 таких бункерів вже встановлено в країні. Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це наша відповідальність як групи "Метінвест" і принципова позиція нашого акціонера Ріната Ахметова. Вона є основою нашого бізнесу", – зазначив він.

За інформацією розробників, модульність конструкції дозволяє адаптувати укриття для різних об’єктів – від освітніх і медичних закладів до промислових підприємств та прифронтових громад. Секції з’єднуються у блоки, а повний монтаж триває лише кілька днів. Укриття може використовуватися як тимчасове або довготривале рішення.