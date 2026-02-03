"Метінвест" Ахметова сплатив до бюджету України майже 19 млрд грн у 2025 році

Група "Метінвест" Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби групи.

Основним джерелом податкових відрахувань стала плата за користування надрами – 4,6 млрд грн. Значні суми також припали на єдиний соціальний внесок (3,5 млрд грн) та податок на доходи фізичних осіб (3,2 млрд грн).

Упродовж року українські активи "Метінвесту" перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток і 690 млн грн екологічного податку. Обсяг сплаченого ПДВ за рік зріс на 18%, майже до 2 млрд грн, плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, тоді як військовий збір збільшився майже втричі – до 916 млн грн.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що війна та глобальні виклики змінили бізнес-реальність і змусили працювати по-новому, однак роль металургії залишається стратегічною

"Вона (металургія – ред.) й далі тримає економіку, забезпечує валютний виторг і наповнює бюджет. Як найбільша компанія галузі, "Метінвест" продовжує працювати, підтримувати регіони й допомагати армії. І ми не зупинимося – бо віримо в Україну й працюємо заради її майбутнього", – наголосив він.

Нагадаємо, у 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів. Загалом за майже чотири роки повномасштабного вторгнення група підтримала економіку країни на суму близько 74 млрд грн.

Загальна допомога "Метінвесту" Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.