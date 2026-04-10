"Метинвест" Ахметова сократил чистый убыток на 83% по итогам 2025 года

В 2025 году группа "Метинвест" Рината Ахметова сократила убыток на 83% до $191 млн, уменьшив выручку на 6% до $7,242 млрд. Об этом свидетельствуют данные в финансовом отчете компании, сообщает Delo.ua.

Согласно финансовому отчету, на общий результат существенно повлияло создание резерва под обесценивание активов "Метинвест Покровскуголь" (на сумму около $1,31 млрд) из-за приостановки работы предприятия в конце 2024 года.

Постоянные геологические трудности, истощение запасов угля и более высокие логистические затраты продолжали оказывать давление на американского производителя угля Метинвеста, United Coal. Устойчивое снижение цен на коксующийся уголь еще больше усугубило эти проблемы, что побудило Группу рассмотреть возможность продажи и деконсолидации этого актива.

Положительную динамику продемонстрировал сегмент готовой продукции – рост на 13% (до 2,43 млн тонн). Это стало возможным благодаря стабильной работе комбината "Каметсталь" и европейского завода Promet Steel (Болгария).

В то же время, добыча железорудного сырья осталась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство обкатов выросло на 5% благодаря модернизации и оптимизации процессов, несмотря на повреждения энергосистем вследствие обстрелов.

Несмотря на войну в Украине "Метинвест" не отказывается от стратегии декарбонизации. Основными векторами развития стали:

Проект Adria (Италия): Совместно с компанией Danieli начато строительство одного из самых современных заводов "зеленой" стали в Пембино.

Модернизация в Украине: Инвестиции в Северный ГОК по внедрению новых технологий сгущения отходов обогащения.

Энергонезависимость: Установка газопоршневых электростанций общей мощностью 29 МВт для минимизации рисков блекаутов.

В противоположность убыткам, в вопросе управления долгом "Метинвест" продемонстрировал положительный тренд. Компания продолжает стратегию снижения долговой нагрузки даже в критических условиях:

Погашение еврооблигаций: В 2025 году группа полностью рассчиталась по своим публичным обязательствам, выплатив остаток за евробондами.

Общая динамика: За год общий долг компании сократился еще на $133 млн.

"В течение последнего месяца "Метинвест" изучил варианты рефинансирования и возобновил переговоры с крупнейшими владельцами облигаций с целью продления срока погашения части непогашенных старших облигаций, подлежащих погашению в апреле 2026 года. В конце концов, группа намерена полностью погасить облигации, но будет продолжать искать сказано в сообщении.

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2025 году уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.