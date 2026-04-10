"Метінвест" Ахметова скоротив чистий збиток на 83% за підсумками 2025 року

В 2025 році група "Метінвест" Ріната Ахметова, скоротила збиток на 83% до $191 млн, зменшивши виручку на 6% до $7,242 млрд. Про це свідчать дані в фінансовому звіті компанії, повідомляє Delo.ua.

Згідно з фінансовим звітом, на загальний результат суттєво вплинуло створення резерву під знецінення активів "Метінвест Покровськвугілля" (на суму близько $1,31 млрд) через призупинення роботи підприємства наприкінці 2024 року.

Постійні геологічні труднощі, виснаження запасів вугілля та вищі логістичні витрати продовжували чинити тиск на американського виробника вугілля Метінвесту, United Coal. Стійке зниження цін на коксівне вугілля ще більше посилило ці проблеми, що спонукало Групу розглянути можливість продажу та деконсолідації цього активу.

Позитивну динаміку продемонстрував сегмент готової продукції — зростання на 13% (до 2,43 млн тонн). Це стало можливим завдяки стабільній роботі комбінату "Каметсталь" та європейського заводу Promet Steel (Болгарія).

Водночас видобуток залізорудної сировини залишився на рівні 2024 року (15,7 млн тонн), а виробництво обкотів зросло на 5% завдяки модернізації та оптимізації процесів, попри пошкодження енергосистем внаслідок обстрілів.

Попри війну в Україні, "Метінвест" не відмовляється від стратегії декарбонізації. Основними векторами розвитку стали:

Проєкт Adria (Італія): Спільно з компанією Danieli розпочато будівництво одного з найсучасніших заводів "зеленої" сталі в Пьомбіно.

Модернізація в Україні: Інвестиції у Північний ГЗК для впровадження нових технологій згущення відходів збагачення.

Енергонезалежність: Встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю 29 МВт для мінімізації ризиків блекаутів.

На противагу збиткам, у питанні управління боргом "Метінвест" продемонстрував позитивний тренд. Компанія продовжує стратегію зниження боргового навантаження навіть у критичних умовах:

Погашення єврооблігацій: У 2025 році група повністю розрахувалася за своїми публічними зобов’язаннями, виплативши залишок за євробондами.

Загальна динаміка: Протягом року загальний борг компанії скоротився ще на $133 млн.

"Протягом останнього місяця "Метінвест" вивчив варіанти рефінансування та відновив переговори з найбільшими власниками облігацій з метою продовження терміну погашення частини непогашених старших облігацій, що підлягають погашенню у квітні 2026 року. Зрештою, група має намір повністю погасити облігації, але продовжуватиме шукати можливості доступу до боргових ринків у майбутньому", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, "Метінвест" Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.