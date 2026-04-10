Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

51,01

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Метінвест" Ахметова скоротив чистий збиток на 83% за підсумками 2025 року

Метінвест
На фінансові показники компанії за минулий рік вплинуло закриття підприємств Покровської вугільної групи / "Метінвест"

В 2025 році група "Метінвест" Ріната Ахметова, скоротила збиток на 83% до $191 млн, зменшивши виручку на 6% до $7,242 млрд. Про це свідчать дані в фінансовому звіті компанії, повідомляє Delo.ua.

Згідно з фінансовим звітом, на загальний результат суттєво вплинуло створення резерву під знецінення активів "Метінвест Покровськвугілля" (на суму близько $1,31 млрд) через призупинення роботи підприємства наприкінці 2024 року.

Постійні геологічні труднощі, виснаження запасів вугілля та вищі логістичні витрати продовжували чинити тиск на американського виробника вугілля Метінвесту, United Coal. Стійке зниження цін на коксівне вугілля ще більше посилило ці проблеми, що спонукало Групу розглянути можливість продажу та деконсолідації цього активу.

Позитивну динаміку продемонстрував сегмент готової продукції — зростання на 13% (до 2,43 млн тонн). Це стало можливим завдяки стабільній роботі комбінату "Каметсталь" та європейського заводу Promet Steel (Болгарія).

Водночас видобуток залізорудної сировини залишився на рівні 2024 року (15,7 млн тонн), а виробництво обкотів зросло на 5% завдяки модернізації та оптимізації процесів, попри пошкодження енергосистем внаслідок обстрілів.

Попри війну в Україні, "Метінвест" не відмовляється від стратегії декарбонізації. Основними векторами розвитку стали:

  • Проєкт Adria (Італія): Спільно з компанією Danieli розпочато будівництво одного з найсучасніших заводів "зеленої" сталі в Пьомбіно.
  • Модернізація в Україні: Інвестиції у Північний ГЗК для впровадження нових технологій згущення відходів збагачення.
  • Енергонезалежність: Встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю 29 МВт для мінімізації ризиків блекаутів.

На противагу збиткам, у питанні управління боргом "Метінвест" продемонстрував позитивний тренд. Компанія продовжує стратегію зниження боргового навантаження навіть у критичних умовах:

  • Погашення єврооблігацій: У 2025 році група повністю розрахувалася за своїми публічними зобов’язаннями, виплативши залишок за євробондами.
  • Загальна динаміка: Протягом року загальний борг компанії скоротився ще на $133 млн.

"Протягом останнього місяця "Метінвест" вивчив варіанти рефінансування та відновив переговори з найбільшими власниками облігацій з метою продовження терміну погашення частини непогашених старших облігацій, що підлягають погашенню у квітні 2026 року. Зрештою, група має намір повністю погасити облігації, але продовжуватиме шукати можливості доступу до боргових ринків у майбутньому", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, "Метінвест" Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Автор:
Степан Крьока