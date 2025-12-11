Венеславский нефтегазовый участок в Полтавской области повторно выставят на аукцион

Торги по продаже специального разрешения на пользование Венеславовским участком не прошли из-за нехватки участников. Повторный аукцион по ее продаже будет объявлен в течение трех рабочих дней.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы геологии и недр Украины.

Венеславовский участок расположен в Миргородском районе Полтавской области, в 19,6 км к востоку от города Заводское, и содержит запасы природного газа, нефти и конденсата.

Согласно тендерной документации, стартовая цена специального разрешения составляла 41 126 400 грн (без НДС). Разрешение предусматривало право на геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленную разработку и последующую промышленную добычу сроком на 20 лет.

Ранее Госгеонадра также провели успешные электронные торги по продаже специальных разрешений на Островскую и Новодиканскую площади с залежями природного газа, нефти и конденсата. Аукционы проходили в системе Prozorro.Продажи.

Председатель Госгеонадра Олег Гоцинец подчеркнул, что открытые электронные аукционы способствуют реальной конкуренции и формированию справедливой рыночной цены специальных разрешений, что свидетельствует о постоянном интересе инвесторов к украинским недрам.

На Островскую площадь претендовали три участника - стартовая цена выросла более чем в пять раз, до 555 010 000 грн. За Новодиканскую площадь боролись два участника, и финальная цена составила 738 902 260,74 грн, что вдвое превышает стартовую.

Средства от продажи этих разрешений поступят в государственный бюджет и будут направлены на наполнение Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в соответствии с международными обязательствами Украины .