Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венеславский нефтегазовый участок в Полтавской области повторно выставят на аукцион

нефть
Госгеонадра готовит повторный аукцион по Венеславовскому участку / Depositphotos

Торги по продаже специального разрешения на пользование Венеславовским участком не прошли из-за нехватки участников. Повторный аукцион по ее продаже будет объявлен в течение трех рабочих дней.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы геологии и недр Украины.

Венеславовский участок расположен в Миргородском районе Полтавской области, в 19,6 км к востоку от города Заводское, и содержит запасы природного газа, нефти и конденсата.

Согласно тендерной документации, стартовая цена специального разрешения составляла 41 126 400 грн (без НДС). Разрешение предусматривало право на геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленную разработку и последующую промышленную добычу сроком на 20 лет.

Ранее Госгеонадра также провели успешные электронные торги по продаже специальных разрешений на Островскую и Новодиканскую площади с залежями природного газа, нефти и конденсата. Аукционы проходили в системе Prozorro.Продажи.

Председатель Госгеонадра Олег Гоцинец подчеркнул, что открытые электронные аукционы способствуют реальной конкуренции и формированию справедливой рыночной цены специальных разрешений, что свидетельствует о постоянном интересе инвесторов к украинским недрам.

На Островскую площадь претендовали три участника - стартовая цена выросла более чем в пять раз, до 555 010 000 грн. За Новодиканскую площадь боролись два участника, и финальная цена составила 738 902 260,74 грн, что вдвое превышает стартовую.

Средства от продажи этих разрешений поступят в государственный бюджет и будут направлены на наполнение Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в соответствии с международными обязательствами Украины .

Автор:
Татьяна Гойденко