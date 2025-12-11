Венеславівську нафтогазову ділянку на Полтавщині повторно виставлять на аукціон

Торги з продажу спеціального дозволу на користування Венеславівською ділянкою не відбулися через брак учасників. Повторний аукціон з її продажу буде оголошено протягом трьох робочих днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби геології та надр України.

Венеславівська ділянка розташована у Миргородському районі Полтавської області, за 19,6 км на схід від міста Заводське, і містить запаси природного газу, нафти та конденсату.

Згідно з тендерною документацією, стартова ціна спеціального дозволу становила 41 126 400 грн (без ПДВ). Дозвіл передбачав право на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислову розробку і подальший промисловий видобуток строком на 20 років.

Раніше Держгеонадра також провели успішні електронні торги з продажу спеціальних дозволів на Острівську та Новодиканську площі з покладами природного газу, нафти та конденсату. Аукціони проходили в системі "Prozorro.Продажі".

Голова Держгеонадр Олег Гоцинець підкреслив, що відкриті електронні аукціони сприяють реальній конкуренції та формуванню справедливої ринкової ціни спеціальних дозволів, що свідчить про постійний інтерес інвесторів до українських надр.

На Острівську площу претендували три учасники — стартова ціна зросла більше ніж у п’ять разів, до 555 010 000 грн. За Новодиканську площу боролися два учасники, і фінальна ціна склала 738 902 260,74 грн, що удвічі перевищує стартову.

Кошти від продажу цих дозволів надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані на наповнення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови відповідно до міжнародних зобов’язань України.