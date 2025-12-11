"Укргазвидобування" виграло аукціон за Новодиканську газову площу, піднявши ціну вдвічі

Держгеонадр продала АТ “Укргазвидобування” Новодиканську нафтогазову площу в Полтавській області за 738,9 млн грн - удвічі більше за стартові 369,45 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Про аукціон

Як свідчать результати аукціону Держгеонадр із продажу спецдозволу на користування надрами в системі “Прозорро.Продажі”, торги щойно завершилися.

Окрім переможця, в аукціоні також брало участь ТОВ "Електронні торговельні технології", яке подало пропозицію у розмірі стартової вартості - 369,45 млн грн. Компанія зареєстрована в Києві, її власницею є Вікторія Собченко.

Новодиканська площа, що включає поклади природного газу, нафти та конденсату, розташована приблизно за 6,6 км на схід від міста Решетилівка. Спецдозвіл надається строком на 20 років — за цей час має бути проведене геологічне вивчення надр із подальшою можливістю видобутку вуглеводнів.

Стартова ціна лота становила 369,45 млн грн з урахуванням ПДВ.

Про Новодиканську нафтогазову площу

Новодиканська нафтогазова площа — це перспективна ділянка у Миргородському та Полтавському районах Полтавщини, яку у 2025 році вперше виставили на аукціон у системі Prozorro.Sale для отримання спецдозволу на розробку надр. Територія розглядається як важливий ресурс для подальшого нарощування запасів і видобутку вуглеводнів в Україні. Спецдозвіл передбачає двадцятирічний період, протягом якого інвестор має провести геологічне вивчення, здійснити дослідно-промислову розробку та налагодити видобуток природного газу, нафти й конденсату.

Площа розташована на схід від Решетилівки та охоплює територію з потенційними покладами природного газу, вільного газу, нафти та конденсату. Її поява на аукціоні стала частиною ширшої державної політики, спрямованої на збільшення внутрішнього видобутку й зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах війни. Новодиканська площа розглядається як значущий новий лот для інвесторів, зацікавлених у розвитку нафтогазового сектору Полтавської області.

Про "Укргазвидобування"

"Укргазвидобування" — найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів.

Компанія забезпечує видобуток 70 % українського газу. Входить до складу групи "Нафтогаз". Об'єднує 11 філій в регіонах, п'ять сервісних філій, управління з переробки газу та газового конденсату, а також учбово-оздоровчий комплекс "Червона рута".

Нагадаємо, "Укргазвидобування" отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 36,4 мільйонів євро. Кошти компанія спрямує на закупівлю нових мобільних бурових установок.