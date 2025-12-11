Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укргаздобыча" выиграла аукцион за Новодиканскую газовую площадь, подняв цену вдвое

нефть
Госгеонедр реализовала Новодиканский участок за 738,9 млн грн / Depositphotos

Госгеонадр продала АО "Укргаздобыча" Новодиканскую нефтегазовую площадь в Полтавской области за 738,9 млн грн — вдвое больше стартовых 369,45 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Об аукционе

Как свидетельствуют результаты аукциона Госгеонадр по продаже спецразрешения на пользование недрами в системе "Прозорро.Продажи", торги только что завершились.

Кроме победителя, в аукционе также участвовало ООО "Электронные торговые технологии", которое предоставило предложение в размере стартовой стоимости – 369,45 млн грн. Компания зарегистрирована в Киеве, ее владелицей Виктория Собченко.

Новодиканская площадь, включающая залежи природного газа, нефти и конденсата, расположена примерно в 6,6 км к востоку от города Решетиловка. Спецразрешение предоставляется на 20 лет — за это время должно быть проведено геологическое изучение недр с последующей возможностью добычи углеводородов.

Стартовая цена лота составила 369,45 млн. грн. с учетом НДС.

О Новодиканской нефтегазовой площади

Новодиканская нефтегазовая площадь - перспективный участок в Миргородском и Полтавском районах Полтавщины, который в 2025 году впервые выставили на аукцион в системе Prozorro.Sale для получения спецразрешения на разработку недр. Территория рассматривается как важный ресурс для дальнейшего наращивания запасов и добычи углеводородов в Украине. Спецразрешение предусматривает двадцатилетний период, в течение которого инвестор должен провести геологическое изучение, осуществить опытно-промышленную разработку и наладить добычу природного газа, нефти и конденсата.

Площадь расположена восточнее Решетиловки и охватывает территорию с потенциальными залежями природного газа, свободного газа, нефти и конденсата. Ее появление на аукционе стало частью более широкой государственной политики, направленной на увеличение внутренней добычи и укрепление энергетической безопасности страны в условиях войны. Новодиканская площадь рассматривается как значимый новый лот для инвесторов, заинтересованных в развитии нефтегазового сектора Полтавской области.

Об "Укргаздобыче"

"Укргаздобыча" крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.

Компания обеспечивает добычу 70% украинского газа. Входит в состав группы "Нафтогаз". Объединяет 11 филиалов в регионах, пять сервисных филиалов в правление по переработке газа и газового конденсата, а также учебно-оздоровительный комплекс "Червона рута".

Напомним, "Укргаздобыча" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 36,4 миллиона евро. Средства компания направит на закупку новых мобильных буровых установок.

Автор:
Ольга Опенько