"Укргаздобыча" выиграла аукцион за Новодиканскую газовую площадь, подняв цену вдвое

Госгеонадр продала АО "Укргаздобыча" Новодиканскую нефтегазовую площадь в Полтавской области за 738,9 млн грн — вдвое больше стартовых 369,45 млн грн.

Об аукционе

Как свидетельствуют результаты аукциона Госгеонадр по продаже спецразрешения на пользование недрами в системе "Прозорро.Продажи", торги только что завершились.

Кроме победителя, в аукционе также участвовало ООО "Электронные торговые технологии", которое предоставило предложение в размере стартовой стоимости – 369,45 млн грн. Компания зарегистрирована в Киеве, ее владелицей Виктория Собченко.

Новодиканская площадь, включающая залежи природного газа, нефти и конденсата, расположена примерно в 6,6 км к востоку от города Решетиловка. Спецразрешение предоставляется на 20 лет — за это время должно быть проведено геологическое изучение недр с последующей возможностью добычи углеводородов.

Стартовая цена лота составила 369,45 млн. грн. с учетом НДС.

О Новодиканской нефтегазовой площади

Новодиканская нефтегазовая площадь - перспективный участок в Миргородском и Полтавском районах Полтавщины, который в 2025 году впервые выставили на аукцион в системе Prozorro.Sale для получения спецразрешения на разработку недр. Территория рассматривается как важный ресурс для дальнейшего наращивания запасов и добычи углеводородов в Украине. Спецразрешение предусматривает двадцатилетний период, в течение которого инвестор должен провести геологическое изучение, осуществить опытно-промышленную разработку и наладить добычу природного газа, нефти и конденсата.

Площадь расположена восточнее Решетиловки и охватывает территорию с потенциальными залежями природного газа, свободного газа, нефти и конденсата. Ее появление на аукционе стало частью более широкой государственной политики, направленной на увеличение внутренней добычи и укрепление энергетической безопасности страны в условиях войны. Новодиканская площадь рассматривается как значимый новый лот для инвесторов, заинтересованных в развитии нефтегазового сектора Полтавской области.

Об "Укргаздобыче"

"Укргаздобыча" крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов.

Компания обеспечивает добычу 70% украинского газа. Входит в состав группы "Нафтогаз". Объединяет 11 филиалов в регионах, пять сервисных филиалов в правление по переработке газа и газового конденсата, а также учебно-оздоровительный комплекс "Червона рута".

Напомним, "Укргаздобыча" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 36,4 миллиона евро. Средства компания направит на закупку новых мобильных буровых установок.