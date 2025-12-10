Нефть замерла в ожидании: рынок ждет решения ФРС и новости по мирным переговорам

Цены на нефть в среду оставались стабильными после падения на предыдущей сессии, поскольку рынки ожидают новостей от мирных переговоров между Россией и Украиной и решения ФРС США по процентным ставкам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 0,3% до $62,13 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) также выросла на 0,3% до $58,44.

Нефтяные рынки пытаются определить свое направление, получая незначительную поддержку от падения запасов сырой нефти в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 4,78 миллиона баррелей. В то же время, запасы бензина и дистиллятов выросли.

Аналитики DBS Bank отмечают, что трейдеры будут искать сигналы от мирных переговоров по Украине. Другим ключевым макроэкономическим фактором является политика снижения ставки ФРС США, решение по которой ожидается в среду.

Более низкие процентные ставки, как правило, стимулируют экономический рост, что может повысить спрос на нефть.

Несмотря на положительные макроэкономические ожидания, опасения по поводу превышения предложения над спросом сдерживают значительный рост цен.

Аналитики ING отмечают, что рынок нефти углубляется в ожидаемое состояние перенасыщения.

Кроме того, на рынке сохраняется риск, связанный с предложением из России, что придает неопределенности.

Влияние мировых цен на рынок Украины

Несмотря на колебания цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине подорожало из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.

Напомним, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.