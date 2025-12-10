Нафта завмерла в очікуванні: ринок чекає на рішення ФРС та новини з мирних переговорів

Ціни на нафту в середу залишалися стабільними після падіння на попередній сесії, оскільки ринки очікують новин від мирних переговорів між Росією та Україною і рішення ФРС США щодо процентних ставок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 0,3% до $62,13 за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) також зросла на 0,3% до $58,44.

Нафтові ринки наразі намагаються визначити свій напрямок, отримуючи незначну підтримку від падіння запасів сирої нафти у США.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися на 4,78 мільйона барелів. Водночас запаси бензину та дистилятів зросли.

Аналітики DBS Bank зазначають, що трейдери шукатимуть сигнали від мирних переговорів щодо України. Іншим ключовим макроекономічним фактором є політика зниження ставки ФРС США, рішення щодо якої очікується в середу.

Нижчі процентні ставки, як правило, стимулюють економічне зростання, що може підвищити попит на нафту.

Попри позитивні макроекономічні очікування, побоювання щодо перевищення пропозиції над попитом стримують значне зростання цін.

Аналітики ING відзначають, що ринок нафти поглиблюється в очікуваний стан перенасичення.

Крім того, на ринку зберігається ризик, пов'язаний із пропозицією з Росії, що додає невизначеності.

Вплив світових цін на ринок України

Попри коливання ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні здорожчало через турбулентність на європейському ринку.

Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.

Нагадаємо, видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця становив у середньому9,43 мільйона барелів на день, що значно нижче за квоту ОПЕК+.