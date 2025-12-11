Островскую нефтегазовую площадь во Львовской области продали за 555 млн грн: кто стал владельцем

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонадр) реализовала Островскую площадь в Яворивском и Самборском районах Львовской области за 555,01 млн грн, что в 5,5 раза выше стартовой цены. Победителем аукциона стало ООО "ГБЛ-1" Зиновия Козицкого и Комарека Карела.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Островская площадь (газ природный, нефть, конденсат) расположена в 17 км к северо-востоку от города Самбор. Спецразрешение предоставляется на 20 лет, в течение которых должно состояться геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа.

Островская площадь (газ природный, нефть, конденсат) расположена в 17 км к северо-востоку от города Самбор. Спецразрешение предоставляется на 20 лет, в течение которых должно состояться геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа.

Начальная цена лота составляла 41,13 млн. грн (с НДС).

Отмечается, что в аукционе кроме победителя приняли участие еще две компании: "Полтавская газонефтяная компания" с результатом 555 млн грн и АО "Укргаздобыча" с результатом 550 млн грн.

Про ООО "ГБЛ-1"

По данным YouControl, ООО "ГБЛ-1" создано в конце ноября 2025 года. Основателем "ГБЛ-1" является ООО "Геологическое бюро "Львов", конечными бенефициарами которого Зиновий Козицкий (20%) и Карел Комарек" (80%).

Зиновий Козицкий – отец действующего председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Зиновий Козицкий также контролирует ООО "Велл Ко" (реализует соглашение о разделе продукции на участке Угневская во Львовской и Ивано-Франковской обл.) и ряд спецразрешений на пользование янтарными недрами.

Также ООО "Горизонты" контролируют Карел Комарек (80%) и Зиновий Козицкий (20%). Предприятие в декабре 2024 выкупило Тыновское газоконденсатное месторождение во Львовской области у своего конкурента Ростислава Околита.

Общество владеет шестью действительными спецразрешениями на недра, принадлежит к группе "Западнаядрасервис".

Группа "Западнаядрасервис" является крупнейшим частным газодобытчиком в западном нефтегазовом регионе Украины.

3 декабря Госгеонадр реализовала специальное разрешение на пользование Любинецкой нефтегазовой площадью во Львовской области за 110 млн 11 грн при начальной цене в 48,31 млн грн, победителем стало ООО "Газ-МДС" из группы "Надра-Геоинвест", что связано с эксзаместителем руководителя