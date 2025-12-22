Запланована подія 2

ФГИ объявил аукцион по продаже 100% акций АО "Смолы" за 144 млн грн

АО "Смолы"
АО "Смолы" выставлено на продажу / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион государственного пакета акций АО Смолы в Днепропетровской области, который составляет 100% уставного капитала компании. Стартовая цена лота – 144,1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Что известно о лоте и аукционе?

Лот включает в себя 100% уставного капитала компании и предусматривает продажу всех активов общества. Площадь объекта составляет 52 518,64 м², а его расположение – г. Каменское, просп. Оношкина, 179.

Стартовая цена лота составляет 144,1 млн грн.

В состав пакета входит:

  • 104 единицы недвижимого имущества;
  • 293 единицы другого недвижимого имущества;
  • 41 транспортное средство и другие активы.

Для регистрации права собственности на недвижимое имущество покупателю понадобится оформить новые паспорта. Согласно Выписке из Государственного реестра обременений движимого имущества от 18 апреля 2025 года (№ 96825871), на все движимое имущество предприятия наложен арест.

По состоянию на 30 сентября 2025 года среднесписочная численность работников АО "Смолы" составляла 102 человека.

Объем реализации продукции, работ и услуг за период 2022-2024 годов и за первые девять месяцев 2025 составил 120,288 млн грн, при этом объем экспорта составил 0 грн.

Основная номенклатура продукции включает ионообменные смолы АМП, АМ-2Б, АМ-п и АВ-17-8. В экспорте представлены ионообменные смолы АВ-17-8 и АМ-п.

Участие в аукционе можно зарегистрировать по ссылке.

Регистрация   на участие в аукционе продолжается до 7 января, сами торги состоятся 8 января 2026 через электронную систему "Prozorro.Продажи".

Условия продажи объекта приватизации

Покупатель государственного пакета акций с момента перехода права собственности на пакет обязан:

  • в течение шести месяцев погасить имеющиеся долги общества по заработной плате и перед бюджетом в размере, который будет на момент перехода права собственности;
  • не увольнять работников общества по инициативе нового собственника или его уполномоченного органа в течение шести месяцев, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины.

Что известно об АО "Смолы"

АО "Смолы" было основано в 1998 году на базе производственных мощностей цеха Приднепровского химического завода. Основным видом деятельности предприятия является производство пластмасс в первичных формах, в частности, ионообменных смол.

Фонд государственного имущества Украины впервые пытался продать АО "Смолы" 26 июля 2023 со стартовой ценой 190,3 млн грн. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей. После этого цену снизили почти вдвое - до 95,1 млн грн, однако даже за такую стоимость предприятие не нашло покупателя.

Также не прошел аукцион и 7 июля 2025 года.

Отсутствие спроса на предприятие подчеркивает определенные сложности приобретения объекта, которые могут быть связаны с рыночной конъюнктурой, необходимостью инвестиций в модернизацию производства или другими факторами.

Напомним, Фонд госимущества объявил приватизационный аукцион по продаже 93% уставного капитала "Евротрубпласт" в Калуше. Аукцион состоится 23 декабря, стартовая цена – 54,3 млн грн.

