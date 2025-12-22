ФДМУ оголосив аукціон з продажу 100% акцій АТ "Смоли" за 144 млн грн

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон державного пакета акцій АТ “Смоли” у Дніпропетровській області, який становить 100% статутного капіталу компанії. Стартова ціна лоту – 144,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що відомо про лот та аукціон?

Лот включає 100% статутного капіталу компанії та передбачає продаж усіх активів товариства. Площа об’єкта становить 52 518,64 м², а його розташування — м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179.

Стартова ціна лоту становить 144,1 млн грн.

До складу пакета входить:

104 одиниці нерухомого майна;

293 одиниці іншого нерухомого майна;

41 транспортний засіб та інші активи.

Для реєстрації права власності на нерухоме майно покупцю знадобиться оформити нові технічні паспорти. Згідно з Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18 квітня 2025 року (№ 96825871), на все рухоме майно підприємства накладено арешт.

Станом на 30 вересня 2025 року середньооблікова чисельність працівників АТ "Смоли" становила 102 особи.

Обсяг реалізації продукції, робіт та послуг за період 2022–2024 років та за перші дев’ять місяців 2025 року склав 120,288 млн грн, при цьому обсяг експорту становив 0 грн.

До основної номенклатури продукції входять іонообмінні смоли АМП, АМ-2Б, АМ-п та АВ-17-8. У експорті представлені іонообмінні смоли АВ-17-8 та АМ-п.

Участь у аукціоні можна зареєструвати за посиланням.

Реєстрація на участь у аукціоні триває до 7 січня, самі торги відбудуться 8 січня 2026 року через електронну систему "Prozorro.Продажі".

Умови продажу об’єкта приватизації

Покупець державного пакета акцій з моменту переходу права власності на пакет зобов’язаний:

протягом шести місяців погасити наявні борги товариства із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що буде на дату переходу права власності;

не звільняти працівників товариства з ініціативи нового власника або його уповноваженого органу протягом шести місяців, за винятком випадків, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Що відомо про АТ"Смоли"

АТ "Смоли" було засноване у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу. Основним видом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах, зокрема іонообмінних смол.

Фонд державного майна України вперше намагався продати АТ "Смоли" 26 липня 2023 року зі стартовою ціною 190,3 млн грн. Однак аукціон не відбувся через відсутність покупців. Після цього ціну знизили майже удвічі — до 95,1 млн грн, проте навіть за таку вартість підприємство не знайшло покупця.

Також не відбувся аукціон і 7 липня 2005 року.

Відсутність попиту на підприємство підкреслює певні складнощі придбання об’єкта, які можуть бути пов’язані з ринковою кон’юнктурою, необхідністю інвестицій у модернізацію виробництва або іншими факторами.

Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив приватизаційний аукціон із продажу 93% статутного капіталу "Євротрубпласт" у Калуші. Аукціон відбудеться 23 грудня, стартова ціна - 54,3 млн грн.