Финансовые резервы четверти представителей малого бизнеса уже исчерпаны

Сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ.

О полном отсутствии резервных финансовых средств уже информируют 24% опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией представителей МПБ – участников проекта Unlimit Ukraine.

Впрочем, треть респондентов, а именно 32%, сообщают, что период финансовой устойчивости их бизнеса будет составлять несколько месяцев, и еще 22% рассчитывают на один месяц. На полугодовой запас прочности рассчитывает 9% респондентов, а год смогут продержаться только 5% опрошенных представителей МСБ.

Сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ, что в целом соответствует тенденции в бизнес-среде в целом (среди компаний-членов ЭВА полноценно работают 17%).

Еще 14% представителей МСБ пришлось ограничить географию деятельности, а 3% закрыть часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн. Только 4% представителей МСБ планируют закрывать свой бизнес.

Несмотря на ограниченные ресурсы, владельцы компаний стараются всячески поддерживать своих сотрудников. Около трети, а именно 27% продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее. К тому же 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры для поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем. Часто владельцы бизнеса помогают сотрудникам из собственных средств.

Однако 21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату, остальные 19% были вынуждены сократить выплаты, 17% отправить персонал в неоплачиваемые отпуска, а 8% – увольнять людей.

Поддержкой планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей МСБ, по 19% либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.

Малый бизнес активно приобщается к помощи армии и теробороне. Подавляющее большинство опрошенных, а именно 67%, помогают финансово, 26% оказывают услуги, 24% поставляют продукцию, 10% – медикаменты, 9% – средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, защищающих страну. Также предприниматели приобщаются к борьбе на информационном фронте, волонтерят, предоставляют транспорт, поддерживают переселенцев и беженцев.

Опрос проводился с 11 по 14 марта среди физических лиц-предпринимателей, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 156 предпринимателей.