Фінансові резерви чверті представників малого бізнесу вже вичерпані

Наразі 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. У повному обсязі продовжують роботу лише 13% представників МСБ.

Про повну відсутність резервних фінансових коштів уже інформують 24% опитаних Європейською Бізнес Асоціацією представників МСБ – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Втім, третина респондентів, а саме 32%, повідомляють, що період фінансової стійкості їхнього бізнесу становитиме кілька місяців, і ще 22% розраховують на один місяць. На піврічний запас міцності розраховує 9% респондентів, а рік зможуть протриматись лише 5% опитаних представників МСБ.

Наразі 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. У повному обсязі продовжують роботу лише 13% представників МСБ, що загалом відповідає тенденції у бізнес-середовищі в цілому (серед компаній-членів ЕВА повноцінно працюють 17%).

Ще 14% представників МСБ довелося обмежити географію діяльності, а 3% закрити частину торгових точок чи відділень. При цьому 13% перейшли на роботу онлайн. Лише 4% представників МСБ планують закривати свій бізнес.

Незважаючи на обмежені ресурси, власники компаній намагаються всіляко підтримувати своїх працівників. Близько третини, а саме 27%, продовжують виплачувати заробітну плату у повному обсязі, ще 8% виплачують додаткові кошти чи зарплату наперед. До того ж 29% опитаних підприємців вжили додаткових заходів для підтримки своїх працівників, серед яких матеріальна та психологічна допомога, допомога з евакуацією та забезпеченням житлом. Часто власники бізнесу допомагають співробітникам із власних коштів.

Проте 21% повідомляють про відсутність можливості виплачувати заробітну плату, решта 19% були змушені скоротити виплати, 17% відправити персонал у неоплачувані відпустки, а 8% – звільняти людей.

Підтримкою планують скористатися 51% опитаних представників МСБ, по 19% або не планують цього робити, або перебувають у регіоні, на який ця виплата не поширюється.

Малий бізнес активно долучається до допомоги армії та тероборони. Переважна більшість опитаних, а саме 67% допомагають фінансово, 26% надають послуги, 24% постачають продукцію, 10% – медикаменти, 9% – засоби захисту/оборони. Ще 18% компаній підтримують своїх працівників, які захищають країну. Також підприємці долучаються до боротьби на інформаційному фронті, волонтерять, надають транспорт, підтримують переселенців та біженців.

Опитування проводилося з 11 по 14 березня серед фізичних осіб-підприємців, які є учасниками проекту підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяло участь 156 підприємців.