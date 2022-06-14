Через війну в Україні вже втрачено близько 15% поголів’я тварин

Цього року через війну Україна втратила значну частину поголів’я тварин. Птиця, корови, свині гинули через вибухи, відсутність кормів, припинення електропостачання і роботи вентиляції на фермах. Тому деякі власники були змушені залишити господарства. Загалом, за різними оцінками, в Україні вже втрачено близько 15% поголів’я тварин.

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Про це повідомляє SEEDS.

“Військова агресія суттєво вплинула на тваринництво України. Станом на середину квітня йдеться про 15% скорочення в галузі. Також на 30% зменшилася кількість живого експорту. Асоціація виробників молока оцінює можливе скорочення чисельності голів великої рогатої худоби на 8-10% до кінця 2022 року. На деяких фермах масштаби смертей величезні, наприклад на птахофабриці у Чорнобаївці, де загинуло 4 млн курей. Передбачаємо, що ситуація лише погіршуватиметься й кількість загиблих тварин лише зростатиме у міру того, скільки триватиме війна”, – зазначають представники ГО “Відкриті клітки Україна”.

Протягом першого кварталу цього року експорт живих тварин з України скоротився на 30,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Асоціація виробників молока оцінює можливе скорочення чисельності голів великої рогатої худоби в межах 8-10% до кінця 2022 року.

Постраждали і деякі свиноферми. Наприклад, на Сумщині господарство два тижні перебувало під бомбардуваннями. З 7500 свиней, залишилось 3500. Їжі та води не було, це й стало причиною загибелі тварин. На Житомирщині 1500 свиней загинуло від бомбардування 27-28 лютого.

На території тимчасово окупованої Чкалівської громади на Харківщині, через обстріли вогнем було знищено агропідприємство. Три ангари згоріли разом із коровами. Також повністю була знищена ферма у Вовчанському районі, а сотні тварини вбиті.

Нагадаємо, що сума збитків інфраструктури через війну вже перевищує $105,5 млрд.