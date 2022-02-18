Фонд госимущества как вызов: чем запомнился Дмитрий Сенниченко в должности главы ФГИУ

Дмитрий Сенниченко официально больше не возглавляет Фонд государственного имущества Украины, где он работал с осени 2019 года

Мы собрали ключевые эпизоды и обещания, с которыми выступал Сенниченко, и проанализировали их, чтобы ответить на вопрос: действительно ли ФГИУ, приватизация и многое другое изменились к лучшему за последние 2 года.

Рекорды по приватизации и аренде

Фонд госимущества — орган с богатой «институционной памятью», исполненной коррупционных дел и провалов, конкурировать с которым может только Государственное управление делами (легендарная «ДУСя»).

Хронически низкие поступления от приватизации в предыдущие годы не появились на пустом месте. Одна из ключевых проблем – механизм аукционов, где информация об условиях и состоянии объектов распространялась «строго между своими».

Переход торгов на "Prozorro.Продажи" и открытый доступ к данным об объектах на сайтах privatization.gov.ua и orenda.gov.ua — самое известное новшество. Однако сейчас система "Prozorro. Продажи" распространяется исключительно на малую приватизацию.

В итоге показатели поступлений от Фонда выросли: до 2,2 млрд грн в 2020 году и 5,1 млрд грн - в 2021. То же касается и аренды, принесшей в 2021 году 1,62 млрд грн - больше всего за время независимости.

Но несмотря на возложенные надежды и рекордные поступления, приватизационный план на 2021 год Фонд госимущества выполнил всего на 40%. И на это есть ряд причин.

Запуск Большой приватизации

Продажа в октябре 2021 года АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик») за 1,42 млрд грн пока остается первой и единственной крупной приватизацией в Украине с 2005 года. Полученная сумма превышает поступления от приватизации за 2018 и 2019 годы вместе взятые.

Но продажа нескольких знаковых объектов крупной приватизации — АО «Объединенная горно-химическая компания» и ЧАО «Президент-Отель» — так и не состоялась ни в 2020, ни в 2021 году.

Во многом причина этого кроется в марте 2020 года, когда Верховная Рада временно заблокировала крупную приватизацию "до стабилизации ситуации на финансовых рынках". Ограничение длилось до апреля 2021 года, так что более года ФГИУ не имел ни прав, ни полномочий проводить такие аукционы.

Среди объектов отдельно следует выделить АО «ОГХК», которое в прошлом году пытались продать аж трижды. Впрочем, ни разу аукцион не проводился: сначала из-за короткого срока подачи документов, затем — из-за «высоких инвестиционных рисков для участников».

Советник по приватизации BDO Corporate Finance, а также ряд экспертов рынка убеждены: ОГХК — очень интересный объект, однако при существующем инвестиционном климате и без четких правительственных гарантий реализовать его будет невозможно. То же самое касается и крупной приватизации в целом.

Трижды лично ловил взяточников

Госпредприятия в целом до сих пор остаются основным источником коррупции. Но можно ли сказать то же самое о бывшем главе ФГИУ?

За время своей каденции Сенниченко всячески подчеркивал свою неподкупность. И даже участвовал в операциях по разоблачению миллионных взяток. Именно по его заявлению в январе 2020 года НАБУ разоблачило взяточников, предлагавших 5 млн долларов за должность на Одесском припортовом заводе.

Позже Сенниченко еще дважды «ловил с поличным» взяточников вместе с правоохранителями. Такую активность чиновника отметил в своем недавнем выступлении и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Подконтрольный глава Фонда госимущества – это залог получить выигрышный билет на приватизацию особо ценного государственного имущества для властных элит. Но через 2 года Сенниченко удалось выдержать равноудаленность от центров принятия решений.

Собирал непрофильное имущество

По данным Фонда госимущества, общее количество государственных предприятий в Украине составляет 3600 (в Польше – 50), а сам государственный сектор составляет более 50% национальной экономики.

Эффективность работы ГП в Украине ниже, чем у частного сектора, во многом — из-за возможности зарабатывать «на стороне». Так, площадь помещений государственных объектов, предположительно используемых для теневой аренды, составляет до 28 млн м².

Но самая большая проблема в работе такого масштаба - менеджмент непрофильного имущества: речь идет о 96 государственных учреждениях, управляющих объектами. Состояние многих из них безнадежное, но единой базы данных об этом не существует.

Во время одного из политических ток-шоу Дмитрий Сенниченко пришел с корзиной гнилых яблок — именно с ними он сравнил заброшенные активы и государственные предприятия, которыми приходится заниматься ФГИ.

Для определения объектов, которые еще способны приносить пользу (условно «живых»), Фонд госимущества вместе с Министерством экономики запустили триаж — распределение объектов на подлежащие ликвидации или дальнейшей работе (от финансового оздоровления до продажи).

Штурм "Центрэнерго" с автоматчиками

Ситуация вокруг ПАО «Центрэнерго» является ярким примером неразрывной связи между олигархами и схемами на государственных предприятиях. Долгое время ключевым бенефициаром этой государственной компании был Игорь Коломойский.

Через аффилированный менеджмент бизнесмен фактически контролировал работу этого ГП и получал выгоду от торговли углем. Фонду госимущества пришлось трижды менять менеджмент компании с тем, чтобы очистить ее от коррупционных связей.

Во время одного из этих изменений, в конце февраля 2021 года, Сенниченко буквально штурмовал головной офис ПАО «Центрэнерго» (который перенесли бенефициары в Козин под Киевом) и вместе с полицией и спецназом прорывался сквозь военизированную охрану.

Борьба с олигархами

Один из самых влиятельных олигархов времен Виктора Януковича, а ныне житель Вены Дмитрий Фирташ – бенефициар нескольких важных объектов приватизации и один из главных недругов Фонда госимущества и лично Дмитрия Сенниченко.

С компаниями Фирташа связаны сразу три крупных объекта в управлении ФГИУ: Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и Одесский припортовый завод (ОПЗ).

По всем направлениям между ФГИ и компаниями олигарха идут судебные баталии. Так, в июне 2021 года Верховный Суд отказал компании Ostchem во взыскании 300 млн долларов долга по ОПЗ. Вторым ударом стало решение Госгеонадра отменить лицензию компании Фирташа на разработку Селищанского титанового месторождения Житомирской области.

В ноябре 2021 года поступила еще одна новость – Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение вернуть 49% акций АО «ЗТМК» государству. Пока в этом противостоянии государство побеждает бывшего инвестора.

Ликвидация «площадок Яценко»

Отдельная оценка стоимости объекта недвижимости и земельной площадки под ним — дело для украинцев настолько привычное, что не все понимают его абсурдность.

Так называемая «фракционная оценка» много лет тяготилась работой посредников, принимавших плату исключительно за доступ к базе данных («площадок Яценко»).

По инициативе нового руководителя ФГИУ, в декабре 2019 года Верховная Рада ликвидировала работу посредников, что позволило сэкономить госбюджету около 2,1 млрд грн, уверяют в Фонде.

Еще одной новацией стало введение электронной и бесплатной системы оценки стоимости имущества как альтернативы платной, проводимой на сайте evaluation.gov.ua.

Впрочем, до отмены самой же фракционной оценки за время каденции Сенниченко в должности главы ФГИ дело так и не дошло.

Несмотря на то, что законопроект с соответствующим предложением зарегистрирован в Верховной Раде, его принятие и внедрение, как и международные стандарты оценки, станет делом уже нового председателя Фонда государственного имущества.

Запуск с Минюстом Большой приватизации тюрем

Вместе с Министерством юстиции Украины в прошлом году ФГИ запустил кампанию Большой приватизации тюрем — продажу бывших исправительных заведений в рамках реформы пенитенциарной системы.

После продажи объектов 70% полученных средств возвращается Минюсту на строительство современных помещений для содержания заключенных или ремонт уже имеющихся.

Первой удачной попыткой кампании стала приватизация летом 2021 бывшей Львовской колонии №48, принесшей 377,5 млн грн. Сейчас состоялся только один успешный аукцион: имущество Южной исправительной колонии №51 арестовали из-за разворовывания бывшего руководства за сутки до торгов.

Возможность реализовать непрофильное имущество госведомств на прозрачных аукционах – адекватная альтернатива простою и расходам на их содержание и охрану.

Однако не только победами. Забросали Дмитрия Сенниченко и неудачи. Например, в СМИ упрекали его за неудачную приватизацию "Большевика", а на Банковой были недовольны поступлениями от приватизации.

Через 2 года после вступления в должность, в ноябре 2021 года, Дмитрий Сенниченко написал заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Несмотря на отставку, Дмитрий Сенниченко заявил, что свою задачу в должности главы ФГИУ — развитие процессов и институционное развитие — он выполнил.

Впрочем, реформа приватизации нуждается в изменениях. И одной из первых задач следующего руководителя Фонда госимущества станет принятие нового закона о приватизации для усиления возможностей и полномочий Фонда.