Махинации на 500 млн грн. Правоохранители объявили подозрение экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

Бывшему главе Фонда государственного имущества Украины заочно объявили подозрение. Его считают организатором преступной группировки, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн грн акционерных обществ "Одесский припортовый завод" и "Объединенная горно-химическая компания". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как отмечает "Слово і діло", речь идет о Дмитрии Сенниченко, который был на должности главы ФГИУ в 2019-2022 годах.

Правоохранители установили два эпизода деятельности преступной организации.

Первый касается коррупции на "Одесском припортовом заводе", 99,56% акций которого принадлежат государству.

По данным следствия, в начале 2020 года тогдашний глава ФГИ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

Подозреваемые – тогдашний председатель ФГИУ, его приближенное лицо, два исполняющих обязанности директора АО "ОПЗ" (в разные периоды) и два владельца ООО – с мая 2020 по октябрь 2021 незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак.

Это было сделано, чтобы и дальше платить меньше заводу за переработку сырья. Позже они поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора может вызвать вопросы, поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, но после победы сторонней компании результаты отменили. Вместо этого был подписан новый договор с фирмой, которая согласилась работать с заводом на старых условиях.

Правоохранители считают, что конкурс сорвали намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги. В результате с мая по декабрь 2020 года "ОПЗ" потерял более 390 млн гривен.

Второй эпизод относится к АО "Объединенная горно-химическая компания", 100% которого принадлежат государству в лице Фонда госимущества.

Экс-главу ФГИ также обвиняют в назначении лояльного и.о. директора "ОГХК", который в течение 2020-2021 годов заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с чешской компанией, подконтрольной советнику главы Фонда, по заниженным ценам.

Руду затем перепродали по рыночным ценам, поставив ее предприятиям из РФ и на территорию оккупированного Крыма.

В общей сложности по делу проходят десять подозреваемых (должности указаны на момент вероятного совершения преступлений):

председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель, организатор);

приближенное к председателю ФГИ лицо (соорганизатор);

советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца ООО – победителя аукциона на "ОПЗ";

два физических лица – соучастники преступления.

Бывшего и.о. директора "ОПЗ" и советника бывшего главы Фонда госимущества задержали, одному подозреваемому вручили подозрение без задержания. Остальные семь человек, в том числе экс-председатель ФГИУ, получили подозрения заочно.

Квалификации преступления: ч. 1 ст. 255 (в редакции Закона Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Так выглядит схема по вероятному хищению средств "ОПЗ" и "ОГХК". Фото: НАБУ

Напомним, что сам Сенниченко за время пребывания на должности главы ФГИ участвовал в операциях по разоблачению миллионных взяток. Именно по его заявлению в январе 2020 года НАБУ разоблачило взяточников, предлагавших 5 млн долларов за должность на "ОПЗ".

Позже он еще дважды "ловил с поличным" взяточников вместе с правоохранителями.

Как теперь отмечают в НАБУ, это было сделано для устранения конкурентов на "ОПЗ" и "ОГХК" и других предприятиях из сферы ФГИУ – чтобы могла заработать только компания, подконтрольная преступной группировке.