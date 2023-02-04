Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении более 90 млн грн

Служба безопасности разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Пивденный".

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 ( Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, трем организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в ходе следственно-оперативных действий Службой безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.