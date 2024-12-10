Дело экс-главы ФГИ Сенниченко: Австрия арестовала люксовые авто, использовавшиеся подозреваемыми (ФОТО)

Австрийские правоохранительные органы изъяли автомобили премиум-класса, которыми пользовались за границей участники преступной группы, которую, как считает украинское следствие, возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Указанные действия были осуществлены по запросу прокурора САП, являющегося руководителем украинско-австрийско-французской следственной группы, во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда. Правоохранители проиллюстрировали сообщения фотографиями трех эвакуированных автомобилей марки Mercedes (S-Class, V-Class и GLS-Class).

Ранее в рамках деятельности этой же совместной следственной группы французская сторона арестовала недвижимость подозреваемых общей стоимостью примерно 6,5 миллиона евро. Отмечается, что сейчас в рамках международного сотрудничества принимаются меры по установлению другого имущества, а также розыску и экстрадиции подозреваемых. Сам Сенниченко, напомним, сейчас скрывается за границей и разыскивается Украиной.

Суть дела Сенниченко

Напомним, что 22 марта 2023 года было объявлено о разоблачении двух эпизодов деятельности группы Сенниченко. Первый касался Одесского припортового завода, который, по версии следствия, недополучил более 600 миллионов гривен из-за реализации в 2020-2021 годах коррупционной схемы, по которой переработка газа в карбамид и аммиак осуществлялась по договору с подконтрольным преступной организации поставщиком давальческого сырья - компанией "Агро Газ Трейдинг".

Второй эпизод касался Объединенной горно-химической компании. Следствие установило, что в октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного исполняющего обязанности директора компании (им стал Артур Сомов), который со своей стороны во исполнение указаний сверху на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия заключил четыре контракта о продаже ильменитового концентрата с подконтрольной советнику главы ФГИ чешской компанией по заниженным ценам.

В дальнейшем титаносодержащее сырье было перепродано по рыночным ценам. Как установило следствие, концентрат через Турцию был поставлен предприятиям в России и на территории оккупированного ею Крыма. По данным следствия, это привело к нанесению государству ущерба более чем в 111 миллионов гривен.

Участниками преступной организации, как считает НАБУ, были сам Сенниченко как организатор и руководитель, приближенный к нему доцент Университета государственной фискальной службы Андрей Гмырин, бывшие исполняющие обязанности директора ОПЗ (в разное время) Николай Синица и Николай Парсентьев.

Также среди них назывались упомянутый экс-глава правления ОГХК Сомов, владельцы "Агро Газ Трейдинга" Александр Горбуненко и Владимир Колот, первый замглавы ФГИ в 2021 году Денис Кудин и советник председателя ФГИ Сергей Игнатовский, а также еще два соучастника.

Им инкриминируют части 1, 2 и 3 статьи 255 (руководство или участие в преступной организации, в том числе должностного лица), часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), часть 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и часть 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса. Также этой осенью подозрение по трем статьям получил руководитель чешской компании-"прокладки", через которую титановый концентрат продавался в Крым.