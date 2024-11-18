Владелец "Vodafone Украина" перечислил государству 3,94 млрд грн за покупку ОГХК

NEQSOL Holding, международная группа компаний, ведущая бизнес в 11 странах и являющаяся владельцем второго по величине украинского оператора мобильной связи "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), оплатила стоимость Акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Деньги от продажи уже поступили в государственный бюджет.

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Об этом сообщили Delo.ua в пресс-службе NEQSOL Holding.

Сообщается, что ранее компания группы NEQSOL Holding ООО "Цемин Украина" победила в аукционе, предложив 3,938 млрд грн за государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Как отметила и. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Иванна Смачило, приватизация ОГХК — это не просто продажа государственного актива, а привлечение стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие предприятия. Она сообщила, что покупатель обязался инвестировать минимум 400 млн грн в модернизацию производства.

"Эти инвестиции создают основы для повышения эффективности переработки титанового сырья и расширения возможностей производства продукции с большей добавленной стоимостью", — говорится в сообщении.

По словам регионального директора NEQSOL Владимира Лавренчука, NEQSOL Holding делает предусмотренные законодательством шаги по завершению процесса приватизации.

"Как стратегический инвестор мы уже начали переговоры с рядом специализированных компаний из США, Австралии, Великобритании и Канады с целью привлечения лучшего мирового опыта по развитию новой стратегии ОГХК. Эта стратегия будет предусматривать выполнение приватизационных обязательств, глубокую модернизацию и расширение на глобальных рынках", – рассказал он.

Отметим, что успешная продажа ОГХК стала вторым результативным аукционом в рамках крупной приватизации. Первым в истории Украины онлайн-аукционом по крупной приватизации стала продажа гостиницы "Украина" в сентябре 2024 года, которая принесла государству 2,51 млрд грн. Оба аукциона прошли в системе "Прозорро.Продажи".

Кабмин разрешил NEQSOL Holding приобрести ОГХК

8 октября на платформе Прозорро.Продажи появилась информация об успешном проведении приватизационного онлайн-аукциона по продаже государственного пакета акций ОГХК. Победителем аукциона стала компания ООО "Цемин Украина", подконтрольная NEQSOL Holding. 11 октября Кабмин принял решение о приватизации ОГХК, разрешив ООО "Цемин Украина" выкупить компанию.

ОГХК входит в десятку крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. В европейском масштабе ОГХК является лидером отрасли. В 2020 году компания производила около 350 000 тонн концентратов титановых руд и циркона.

В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат, расположенный в Днепропетровской области, и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Важным шагом в развитии компании стало возобновление экспорта концентрата ильменита на европейский рынок осенью прошлого года.

Известно, что Фонд госимущества безуспешно готовил к продаже эту компанию с 2019 года. Параллельно с этим предприятие неоднократно попадало в скандалы, связанные с рейдерским захватом компании и поставками титанового сырья в Россию даже после начала полномасштабной войны. Кроме этого эксперты оценивают запасы титановых руд на основных месторождениях предприятия, на которые выданы разрешения на добычу, как мизерные, что тоже не придавало ликвидности государственному активу.

О том, как NEQSOL Holding планирует развивать ОГХК, удастся ли "Vodafone Украина" рассчитаться по своим еврооблигациям, перспективам внедрения 5G, а также приватизации государственных банков читайте в интервью с руководителем украинского офиса NEQSOL Holding Владимиром Лавренчуком на Delo.ua.

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding — международная группа компаний, в которой работает более 12 тысяч сотрудников в 11 странах мира, включая Великобританию, США, Турцию, Азербайджан, Украину, Нидерланды, Грузию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты.

Штаб-квартиры компании находятся в Амстердаме, Баку и Киеве.

Основные сферы деятельности группы охватывают телекоммуникации, энергетику, высокие технологии, строительные материалы. Компании группы предоставляют услуги более чем 25 миллионам клиентов.