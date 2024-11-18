Власник "Vodafone Україна" перерахував державі 3,94 млрд грн за купівлю ОГХК

NEQSOL Holding, міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і є власником другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), сплатила вартість Акціонерного товариства "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Гроші від продажу вже надійшли до державного бюджету.

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Про це повідомили Delo.ua в пресслужбі NEQSOL Holding.

Повідомляється, що раніше компанія групи NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна" перемогла в аукціоні, запропонувавши 3,938 млрд грн за державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Як зазначила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило, приватизація ОГХК — це не просто продаж державного активу, а залучення стратегічного інвестора, який забезпечить подальший розвиток підприємства. Вона повідомила, що покупець зобов'язався інвестувати щонайменше 400 млн грн у модернізацію виробництва.

"Ці інвестиції створюють засади для підвищення ефективності переробки титанової сировини та розширення можливостей виробництва продукції з більшою доданою вартістю", - йдеться в її повідомленні.

За словами регіонального директора NEQSOL Володимира Лавренчука, NEQSOL Holding робить передбачені законодавством кроки для завершення процесу приватизації.

"Як стратегічний інвестор ми вже почали перемовини з рядом спеціалізованих компаній з США, Австралії, Великобританії та Канади з метою залучення кращого світового досвіду для розбудови нової стратегії ОГХК. Ця стратегія передбачатиме виконання приватизаційних зобов'язань, глибоку модернізацію та розширення на глобальних ринках", - розповів він.

Зазначимо, що успішний продаж ОГХК став другим результативним аукціоном у рамках великої приватизації. Першим в історії України онлайн-аукціоном з великої приватизації став продаж готелю "Україна" у вересні 2024 року, який приніс державі 2,51 млрд грн. Обидва аукціони відбулися в системі "Прозорро.Продажі".

Кабмін дозволив NEQSOL Holding придбати ОГХК

8 жовтня на платформі Прозорро.Продажі з'явилася інформація про успішне проведення приватизаційного онлайн-аукціону з продажу державного пакета акцій ОГХК. Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Цемін Україна", підконтрольна NEQSOL Holding. 11 жовтня Кабмін ухвалив рішення про приватизацію ОГХК, дозволивши ТОВ "Цемін Україна" викупити компанію.

ОГХК входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі. У європейському масштабі ОГХК є лідером галузі. У 2020 році компанія виготовила близько 350 000 тонн концентратів титанових руд та циркону.

До структури ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, розташований у Дніпропетровській області, та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Важливим кроком у розвитку компанії стало відновлення експорту ільменітового концентрату на європейський ринок восени минулого року.

Відомо, що Фонд держмайна без успіху готував до продажу цю компанію з 2019 року. Паралельно з цим підприємство неодноразово потрапляло в скандали, пов’язані з рейдерським захопленням компанії та постачанням титанової сировини до Росії навіть після початку повномасштабної війни. Крім цього експерти оцінюють запаси титанових руд на основних родовищах підприємства, на які видані дозволи на видобуток, як мізерні, що теж не додавало ліквідності державному активу.

Про те, як NEQSOL Holding планує розвивати ОГХК, чи вдасться "Vodafone Україна" розрахуватися за своїми єврооблігаціями, перспективи впровадження 5G, а також приватизацію державних банків читайте в інтерв'ю з керівником українського офісу NEQSOL Holding Володимиром Лавренчуком на Delo.ua.

Про NEQSOL Holding

NEQSOL Holding — міжнародна група компаній, в якій працює понад 12 тисяч співробітників у 11 країнах світу, включаючи Велику Британію, США, Туреччину, Азербайджан, Україну, Нідерланди, Грузію, Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати.

Штаб-квартири компанії знаходяться в Амстердамі, Баку та Києві.

Основні сфери діяльності групи охоплюють телекомунікації, енергетику, високі технології, будівельні матеріали. Компанії групи надають послуги понад 25 мільйонам клієнтів.