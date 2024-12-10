Справа ексголови ФДМ Сенниченка: Австрія арештувала люксові авто, якими користувалися підозрювані (ФОТО)

Австрійські правоохоронні органи вилучили автомобілі преміумкласу, якими користувалися за кордоном учасники злочинної групи, яку, як вважає українське слідство, очолював колишній вже голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Вказані дії було здійснено за запитом прокурора САП, який є керівником українсько-австрійсько-французької слідчої групи, на виконання рішення Вищого антикорупційного суду. Правоохоронці проілюстрували повідомлення фотографіями трьох евакуйованих авто марки Mercedes (S-Class, V-Class та GLS-Class).

Раніше ж в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французька сторона арештувала нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно 6,5 мільйона євро. Зазначається, що зараз у межах міжнародного співробітництва вживаються заходи для встановлення іншого майна, а також розшуку та екстрадиції підозрюваних. Сам Сенниченко, нагадаємо, нині переховується за кордоном і розшукується Україною.

Суть справи Сенниченка

Нагадаємо, що 22 березня 2023 року було оголошено про викриття двох епізодів діяльності групи Сенниченка. Перший стосувався Одеського припортового заводу, який, за версією слідства, недоотримав понад 600 мільйонів гривень через реалізацію в 2020-2021 роках корупційної схеми, за якою перероблювання газу на карбамід та аміак здійснювалося за договором з підконтрольним злочинній організації постачальником давальницької сировини - компанією "Агро Газ Трейдинг".

Другий епізод стосувався Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Слідство встановило, що у жовтні 2020 року Сенниченко домігся призначення лояльного виконуючого обов'язки директора компанії (ним став Артур Сомов), який зі свого боку на виконання вказівок зверху впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства уклав чотири контракти про продаж ільменітового концентрату із підконтрольною раднику голови ФДМ чеською компанією за заниженими цінами.

Надалі титановмісну сировину було перепродано за ринковими цінами. Як встановило слідство, концентрат був через Туреччину поставлений підприємствам у Росії та на території окупованого нею Криму. За даними слідства, це призвело до заподіяння державі збитків у понад 111 мільйонів гривень.

Учасниками злочинної організації, як вважає НАБУ, були сам Сенниченко як організатор і керівник, наближений до нього доцент Університету державної фіскальної служби Андрій Гмирін, колишні виконувачі обов'язків директора ОПЗ (в різний час) Микола Синиця та Микола Парсентньєв.

Також серед них називалися згаданий ексголова правління ОГХК Сомов, власники "Агро Газ Трейдингу" Олександр Горбуненко та Володимир Колот, перший заступник голови ФДМ у 2021 році Денис Кудін та радник голови ФДМ Сергій Ігнатовський, а також ще двоє співучасників.

Їм інкримінують частини 1, 2 й 3 статті 255 (керівництво чи участь у злочинній організації, в тому числі посадовця), частину 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), частину 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) та частину 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Також цієї осені підозру за трьома статтями отримав керівник чеської компанії-"прокладки", через яку титановий концентрат продавався до Криму.