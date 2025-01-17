Справа голови Фонду держмайна. В Італії арештували яхту вартістю 5,5 млн євро: хто власник

Італійські правоохоронці арештували яхту преміум-класу за 5,5 млн євро у справі відносно злочинної організації колишнього керівника Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів Франції, за сприяння правоохоронних органів Італії, виявлено і накладено арешт на дороговартісний актив одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України.

Йдеться про яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн евро.

Як повідомляється, у межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно.

Крім того, французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями - елітні автівки та коштовності.

Як зауважують в НАБУ, наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.

Кому належала яхта

Як пишуть ЗМІ, яхта належала співкерівнику злочинної організації Андрію Гмиріну, доценту Університету державної фіскальної служби , який був наближеним до колишнього голови ФДМУ Сенниченко.

У листопаді минулого року в розслідуванні Bihus.Info згадувалося, що Гмирін придбав яхту за кордоном.

Підозрюваний у мільярдній афері Фонду держмайна Андрій Гмирін, який півтора року перебуває у розшуку, заснував бізнес за кордоном і придбав елітне майно.

За даними НАБУ, у 2020−2021 роках Гримін разом із колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком організував схему на державних підприємствах, що перебували під контролем ФДМУ.

За даними правоохоронців, вони призначали підконтрольних їм людей на керівні посади Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Учасникам "злочинної організації Сенниченка" інкримінують відмивання 10 мільярдів гривень.

Загалом у справі фігурує 12 підозрюваних, з яких вісім, включно з Сенниченком і Гмиріним, перебувають за кордоном та оголошені в розшук.

У Bihus.Info зазначили, що родина Андрія Гмиріна володіє щонайменше трьома компаніями в Об'єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з дубайських фірм зареєструвала компанію у Франції під назвою GFD COTE D’AZUR, яка придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Загальна вартість цього майна оцінюється в близько 5 мільйонів євро.