НАБУ інкримінувало учасникам "злочинної організації Сенниченка" відмивання 10 мільярдів гривень

Національне антикорупційне бюро оновило підозри усім підозрюваним в участі у злочинній організації на чолі з розшукуваним колишнім головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком, кваліфікувавши їхні дії також як легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень.

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Учасниками злочинної організації, як вважає НАБУ, були сам Сенниченко як організатор і керівник, наближений до нього доцент Університету державної фіскальної служби Андрій Гмирін, колишні виконувачі обов'язків директора Одеського припортового заводу (в різний час) Микола Синиця та Микола Парсентньєв.

Також серед них ексголова правління "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" Артур Сомов, власники компанії "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко та Володимир Колот та ще троє осіб.

Їм інкримінують частини 1, 2 й 3 статті 255 (керівництво чи участь у злочинній організації, в тому числі посадовця), частину 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), частину 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) та частину 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Втім, подробиць щодо останньої статті наразі не наводиться.

Обставини "справи Сенниченка"

Нагадаємо, 22 березня НАБУ викрило два епізоди діяльності цієї групи. Перший стосувався корупції на ОПЗ, 99,56% акцій якого належить державі. За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради підприємства, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

За даними бюро, Сенниченко, Гмирін, двоє очільників ОПЗ та двоє власників "Агро Газ Трейдингу" упродовж травня 2020 - жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод ОПЗ з цією компанією про перероблювання газу в карбамід та аміак.

"Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між ОПЗ та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії", - зазначають в НАБУ.

Коли ж це не спрацювало, результати конкурсу були скасовані, а договір підписано все ж з наперед визначеною компанією. В НАБУ кажуть, що детективи зібрали достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно: підтвердження цьому містяться у листуванні між учасниками злочинної організації. В результаті ж за вказаний період ОПЗ недоотримав понад 300 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується ОГХК, яка повністю належить державі в особі ФДМ. НАБУ встановило, що у жовтні 2020 року Сенниченко домігся призначення лояльного до себе виконувача обов'язків директора компанії, яким став Сомов.

За даними слідства, той зі свого боку впродовж 2020-2021 років на виконання вказівок "зверху" умисно уклав від імені держпідприємства чотири контракти щодо продажу титановмісної сировини із підконтрольною раднику голови фонду чеською компанією за заниженими цінами (йдеться про EPI Group інвестбанкіра Павла Присяжнюка, який теж проходить підозрюваним у справі: у ЗМІ повідомлялося, що вона отримала за ільменітовий концентрат 472,89 тисячі євро).

Надалі сировину перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, концентрат було поставлено підприємствам Росії та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 мільйонів гривень. В НАБУ наголошують, що встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої діяльності.