НАБУ вменило участникам "преступной организации Сенниченко" отмывание 10 миллиардов гривен

Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрения всем подозреваемым в участии в преступной организации во главе с разыскиваемым бывшим главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко, квалифицировав их действия также как легализацию доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 миллиардов гривен.

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Участниками преступной организации, как считает НАБУ, были сам Сенниченко как организатор и руководитель, приближенный к нему доцент Университета государственной фискальной службы Андрей Гмырин, бывшие исполняющие обязанности директора Одесского припортового завода (в разное время) Николай Синица и Николай Парсентьев.

Также среди них экс-глава правления "Объединенной горно-химической компании" Артур Сомов, владельцы компании "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко и Владимир Колот и еще трое человек.

Им инкриминируют части 1, 2 и 3 статьи 255 (руководство или участие в преступной организации, в том числе должностного лица), часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), часть 5 статьи 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и часть 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса. Впрочем, подробности относительно последней статьи пока не приводятся.

Обстоятельства "дела Сенниченко"

Напомним, 22 марта НАБУ разоблачило два эпизода деятельности данной группы. Первый касался коррупции на ОПЗ, 99,56% акций которого принадлежит государству. По данным следствия, в начале 2020 года глава ФГИ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета предприятия, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

По данным бюро, Сенниченко, Гмырин, двое руководителей ОПЗ и двое владельцев "Агро Газ Трейдинга" в течение мая 2020 – октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений ОПЗ с этой компанией о переработке газа в карбамид и аммиак.

"Это было сделано, чтобы и дальше платить заводу меньше за переработку сырья. Впоследствии члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между ОПЗ и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, предполагая победу в нем именно подконтрольной им компании", - отмечают в НАБУ.

Когда же это не сработало, результаты конкурса были отменены, а договор подписан именно с заранее определенной компанией. В НАБУ говорят, что детективы собрали достаточно доказательств того, что конкурс был сорван умышленно: подтверждение тому содержится в переписке между участниками преступной организации. В результате же за указанный период ОПЗ недополучил более 300 миллионов гривен.

Второй эпизод касается ОГХК, полностью принадлежащей государству в лице ФГИ. НАБУ установило, что в октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного к себе исполняющего обязанности директора компании, которым стал Сомов.

По данным следствия, тот со своей стороны на протяжении 2020-2021 годов во выполнение указаний "сверху" умышленно заключил от имени госпредприятия четыре контракта по продаже титансодержащего сырья с подконтрольной советнику главы фонда чешской компанией по заниженным ценам (речь идет о EPI Group инвестбанкира Павла Присяжнюка, тоже проходящего подозреваемым по делу: в СМИ сообщалось, что она получила за ильменитовый концентрат 472,89 тысячи евро).

В дальнейшем сырье перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба на более чем 118 миллионов гривен. В НАБУ отмечают, что устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их деятельности.