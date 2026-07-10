Конфлікт США та Ірану може загрожувати профіциту на ринку нафти

Ескалація конфлікту між США та Іраном може поставити під загрозу прогноз Міжнародного енергетичного агентства щодо переходу світового ринку нафти до значного профіциту у 2027 році. Ключовим ризиком залишається стабільність транзиту через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними МЕА, у червні світові поставки нафти зросли на 4,1 млн барелів на добу після відновлення транзиту через Ормузьку протоку. Водночас вони все ще залишалися на 9,4 млн барелів на добу нижчими за довоєнний рівень.

Минулого місяця нафтові ринки отримали певне заспокоєння після мирної домовленості між США та Іраном, яка сприяла відкриттю протоки. До цього її фактичне закриття скорочувало потоки сирої нафти на 14 млн барелів на добу під час піку кризи постачання.

МЕА прогнозує, що у 2027 році пропозиція нафти може перевищити попит на 4,62 млн барелів на добу. Для порівняння, цього року агентство очікує дефіцит на рівні 860 тис. барелів на добу.

Водночас цей сценарій залежить від того, чи зможуть виробники відновити роботу родовищ, а нафтопереробні заводи — повернутися до звичайних поставок продукції. Агентство також очікує, що постачання нафти наступного року зросте на 7,5 млн барелів на добу після скорочення на 3,7 млн барелів на добу цього року.

У МЕА попередили, що ескалація бойових дій 7-8 липня погіршує перспективи та може змінити прогноз, який передбачає перехід ринку до профіциту наступного року. Агентство наголошує, що для нормалізації нафтових ринків потрібна довгострокова мирна угода.

Попит на нафту, за прогнозом МЕА, цього року скоротиться на 1 млн барелів на добу, а у 2027 році повернеться до зростання на 2 млн барелів на добу.

У короткостроковій перспективі літній сезон підвищеного споживання пального може збільшити попит приблизно на 8 млн барелів на добу порівняно з травневим мінімумом, зафіксованим на піку кризи.

Нагадаємо, українські атаки могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.