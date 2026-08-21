Цена нефти на 21 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу, 21 августа, несколько снизились, несмотря на вероятность второго недельного роста, поскольку из-за войны зашедшей в тупик США и Ираном и дальше нарушаются поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 21 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $93,55 – 0,3% WTI $86,50 – 0,4% Urals $88,85 +3.80%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 23 цента (на 0,3%) до 93,55 доллара за баррель после роста на 2,4% во время предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 33 цента (на 0,4%) до 86,50 долларов за баррель после роста на 2,3% во время предыдущей сессии.

За последние пять дней цены на нефть Brent выросли более чем на 7%, на WTI – более чем на 8%, достигнув самого высокого уровня с 24 июля. Рост произошел на фоне опасений, что неопределенное течение войны США и Израиля против Ирана приведет к дальнейшему сокращению поставок от основных производителей нефти, таких как Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором давления остается затяжной конфликт между США и Ираном, который продолжает дестабилизировать поставки сырья из ключевого добывающего региона на Ближнем Востоке.

Срок действия предыдущего мирного соглашения истек на этой неделе, при этом ни одна из сторон не делает шагов для возобновления переговоров, а президент США Дональд Трамп пригрозил строгими экономическими мерами против стран, оказывающих поддержку Ирану.

Эксперты отмечают, что стороны конфликта заняли бескомпромиссные позиции, хотя время ожидания исчерпывается на фоне постоянного удорожания сырья.

Аналитики подразделения Fitch Solutions – компании BMI – сообщили о намерении пересмотреть свой прогноз относительно стоимости Brent в сторону повышения, поскольку риски дальнейшего роста остаются высокими.

В четверг через Ормузский пролив прошло семь грузовых судов, что составляет лишь половину показателя предыдущего дня, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Kpler.

Напомним, мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.