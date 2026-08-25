Через морську блокаду США в Ірані виник дефіцит бензину та черги на АЗС

У столиці Ірану та інших містах країни вишикувалися довгі черги біля автозаправних станцій через гострий дефіцит пального, спричинений морською блокадою з боку США та наслідками воєнних дій. Для водіїв уже запровадили ліміт на відпуск не більше 20 літрів бензину на одне авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Іранська державна Організація оптимізації енергетики попередила про критичний стан забезпечення паливом: наразі щоденний дефіцит становить 15 млн літрів за загальної добової потреби країни у 135 млн літрів.

Причини дефіциту та економічний тиск

Попри значні обсяги експорту сирої нафти, Іран тривалий час залежав від імпорту готового моторного пального. Ситуація на внутрішньому ринку різко загострилася через комплекс факторів:

Морська блокада: морська блокада ВМС США, яка триває з 14 липня, практично заблокувала морські шляхи постачання пального.

Знищення НПЗ: авіаудари США та Ізраїлю на початку війни, що спалахнула в лютому, зруйнували значну частину внутрішніх нафтопереробних потужностей країни.

Проблеми з північним імпортом: постачання пального з півночі також суттєво обмежене через наслідки війни в Україні та втрату Росією значної частки власних нафтопереробних потужностей.

Посилення санкцій: міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про розширення вторинних санкцій проти торговельних партнерів Тегерана в межах масштабної "економічної війни".

Ризик соціального вибуху через зростання цін

Кризу поглиблює чинна державна система субсидій, яка робить бензин в Ірані одним із найдешевших у світі — від 15 000 до 50 000 іранських ріалів ($0,0075) за літр.

Уряд місяцями використовував стратегічні резерви, проте президент Масуд Пезешкіан заявив, що продаж пального за штучно заниженими цінами виснажує бюджет, необхідний для виплат субсидій на харчові продукти та підтримку населення.

Наразі влада планує урізати пільгові квоти та готується стягувати значно вищу ціну за споживання понад ліміт. Курс національної валюти впав до історичного мінімуму у 2 млн ріалів за долар, річна інфляція наближається до 90%, а продовольча інфляція сягнула близько 130%.

Спроби підвищити ціни викликають занепокоєння через пам'ять про події 2019 року, коли різке подорожчання бензину спровокувало масові протести по всій країні.

Нагадаємо, США готують "найжорсткіші санкції" проти Ірану в історії: як реагує ринок нафти. Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент оголосив про розгортання повномасштабної економічної війни проти офіційного Тегерана.