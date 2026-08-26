Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, державну відзнаку американський підприємець, власник компаній SpaceX та Tesla отримав за "визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки".

Ілон Маск наразі це публічно не коментував.

Росіянам відключили Starlink

На початку 2026-го Ілон Маск, який володіє компанією SpaceX, що виробляє термінали супутникового зв’язку Starlink, на прохання української влади погодився обмежити використання цих терміналів з боку росіян.

Після звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска зупинити це.

У відповідь мільярдер назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав Маск.

Тодішній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що звʼязався з компанією SpaceX і запропонував "шляхи розв’язання цієї проблеми".

Ілон Маск у відповідь повідомив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще", — написав Маск.

Після цього в Україні впровадили систему верифікації Starlink, щоб заблокувати використання терміналів ворогом.

При цьому термінали Starlink – це одна з ключових військових переваг України у поточній війні з РФ. Вони служать як для зв'язку, так і для управління безпілотниками в режимі реального часу, що дозволяє Україні наносити масовані "мідлстрайки" російськими тилами.

Водночас відомо, що Маск донині продовжує відмовляти Києву в розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії через побоювання ядерної ескалації.