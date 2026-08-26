Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно указу, государственный знак отличия американский предприниматель, владелец компаний SpaceX и Tesla получил за "выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

Илон Маск пока это публично не комментировал.

Россиянам отключили Starlink

В начале 2026-го Илон Маск, владеющий компанией SpaceX, производящей терминалы спутниковой связи Starlink, по просьбе украинских властей согласился ограничить использование этих терминалов со стороны россиян.

После отчета Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска остановить это.

В ответ миллиардер назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал Маск.

Тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что связался с компанией SpaceX и предложил "пути решения этой проблемы".

Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.

"Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли предпринять еще", — написал Моск.

После этого в Украине была внедрена система верификации Starlink, чтобы заблокировать использование терминалов врагом.

В то же время известно, что Маск по-прежнему продолжает отказывать Киеву в расширении использования Starlink для дальнобойных ударов по России из-за опасений ядерной эскалации.