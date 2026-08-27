Почти 60 судов ожидают входа в украинские порты на Дунае

Возле Сулинского канала в Румынии образовалась очередь из около 50–60 судов, ожидающих входа в украинские порты на Дунае. Часть судов стоит уже больше недели, а задержки приводят к росту стоимости логистики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Очередь судов у Сулинского канала

Рост очереди связан с прекращением работы глубоководных портов Украины. После этого фрахтователи начали активнее направлять суда в дунайские порты, что существенно увеличило нагрузку на маршрут.

Когда у Сулинского канала одновременно ждало около 20 судов, поток удавалось обслуживать без значительных задержек. Однако после увеличения их количества ситуация резко усложнилась.

Одной из главных причин задержек является нехватка румынских лоцманов. Именно они вправе проводить суда через канал. Дополнительно пропускную способность ограничивает, что оформлением судов занимается только одна комиссия, а сама процедура может длиться до двух часов.

В то же время отдельные категории судов, в частности перевозящие живой скот, проходят канал вне общей очереди.

Длительное ожидание уже сказалось на стоимости перевозок. В частности, для судна дедвейтом в 6 тыс. тонн суточная ставка демереджа выросла с $4 тыс. до $6–7 тыс.

Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с 2022 годом, когда резкое увеличение грузопотоков через дунайские порты также повлекло за собой дефицит лоцманов. В то же время, эффективного механизма координации между румынской и украинской администрациями до сих пор не создан.

В результате очередь возле Сулинского канала создает дополнительную нагрузку на дунайский маршрут в момент, когда он снова приобрел особое значение для украинского экспорта.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.