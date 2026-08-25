Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю через удари України по НПЗ

Уряд Росії обговорює можливість продовження поточної заборони на експорт дизельного пального, оскільки Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах держави-агресора рекордними темпами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією обізнаних джерел, російська влада розглядає можливість пролонгації чинних обмежень для виробників ще на один місяць — до 1 жовтня 2026 року. Водночас агентство Reuters раніше повідомляло, що серед варіантів також розглядають збереження експортних обмежень на дизель до кінця поточного року.

Міністерство енергетики РФ поки не надало офіційних коментарів щодо цих планів.

Наслідки для світового ринку та масштаби атак

Можливе продовження російського ембарго посилить тиск на світовий ринок пального через дефіцит пропозиції. До початку серії успішних українських ударів по паливному сектору РФ була одним із провідних світових постачальників дизелю, забезпечуючи близько 10% глобального ринку.

Тільки від початку серпня Україна здійснила 18 атак на російські нафтопереробні заводи, що відповідає рекордному показнику ударів за весь липень.

Минулого тижня віцепрем'єр РФ Олександр Новак, який курує російський паливно-енергетичний комплекс, публічно визнав наявність проблем із постачанням бензину в країні. При цьому він стверджував, що запасів дизельного пального на внутрішньому ринку поки що достатньо, додавши, що уряд готовий ухвалювати оперативні рішення в разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набирає обертів. У Петербурзі слідом за Москвою ввели ліміти на продаж бензину на АЗС. Декілька великих російських нафтових компаній обмежили продажі автобензину на заправках у Санкт-Петербурзі.