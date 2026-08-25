Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля из-за ударов Украины по НПЗ

Правительство России обсуждает возможность продления текущего запрета на экспорт дизельного горючего, поскольку Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам государства-агрессора рекордными темпами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации осведомленных источников, российские власти рассматривают возможность пролонгации действующих ограничений для производителей еще на один месяц - до 1 октября 2026 года. В то же время, агентство Reuters ранее сообщало, что среди вариантов также рассматривают сохранение экспортных ограничений на дизель до конца текущего года.

Министерство энергетики РФ пока не предоставило официальных комментариев по поводу этих планов.

Последствия для мирового рынка и масштабы атак

Возможное продолжение российского эмбарго усугубит давление на мировой рынок горючего из-за дефицита предложения. До начала серии успешных украинских ударов по топливному сектору РФ являлась одним из ведущих мировых поставщиков дизеля, обеспечивая около 10% глобального рынка.

Только с начала августа Украина совершила 18 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что соответствует рекордному показателю ударов за весь июль.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий российский топливно-энергетический комплекс, публично признал наличие проблем с поставками бензина в стране. При этом он утверждал, что запасов дизельного горючего на внутреннем рынке пока достаточно, добавив, что правительство готово принимать оперативные решения в случае ухудшения ситуации.

Напомним, топливный кризис в России набирает обороты. В Петербурге вслед за Москвой ввели лимиты по продаже бензина на АЗС. Несколько крупных российских нефтяных компаний ограничили продажи автобензина на заправках в Санкт-Петербурге.