lifecell вимикає 3G у 17 областях України: що зміниться для абонентів

З 3 вересня lifecell припинить роботу 3G у низці населених пунктів 17 областей України. Звільнені частоти 2100 МГц переведуть на 4G (LTE), що збільшить швидкість інтернету на 20–30%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Де відключать 3G

Відключення 3G відбудеться одночасно в Житомирській області, Миколаївській області (крім Миколаєва), а також ще у 468 населених пунктах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

За даними lifecell, усі базові станції в цих регіонах технічно підготовлені, а оптимізація мережі із розширенням смуги 4G до 20 МГц триватиме кілька тижнів після відключення 3G без переривання послуг. За досвідом попередніх регіонів, це збільшує середню швидкість мобільного інтернету на 20–30%.

Що робити абонентам

Більшість користувачів у зазначених населених пунктах — 88% — вже мають 4G-смартфони та відповідні SIM-картки. Перехід на оновлену мережу для них відбудеться автоматично. Близько 9% абонентів використовують 2G-пристрої, для яких після вимкнення 3G нічого не зміниться.

Якщо обладнання та SIM-картка підтримують LTE, але мережа не працює, достатньо увімкнути 4G у налаштуваннях смартфона. Власники застарілих SIM-карток можуть замінити їх на USIM або eSIM за 0,01 грн у магазинах lifecell до 10 жовтня 2026 року зі збереженням номера. Якщо сам смартфон не підтримує LTE, заміни SIM-картки буде недостатньо — знадобиться пристрій із підтримкою 4G.

Нагадаємо, у липні в застосунку "Дія" запустили можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до lifecell. Абонент може змінити мобільну мережу, але залишити свій номер разом із кодом оператора.