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lifecell отключает 3G в 17 областях Украины: что изменится для абонентов

lifecell
lifecell переводит частоты на 4G/Фото: lifecell

С 3 сентября lifecell прекратит работу 3G в ряде населённых пунктов 17 областей Украины. Освобожденные частоты 2100 МГц переведут на 4G (LTE), что увеличит скорость интернета на 20–30%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Где отключат 3G

Отключение 3G состоится одновременно в Житомирской области, Николаевской области (кроме Николаева), а также в 468 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

По данным lifecell все базовые станции в этих регионах технически подготовлены, а оптимизация сети с расширением полосы 4G до 20 МГц продлится несколько недель после отключения 3G без прерывания услуг. По опыту предыдущих регионов это увеличивает среднюю скорость мобильного интернета на 20–30%.

Что делать абонентам

Большинство пользователей в указанных населенных пунктах – 88% – уже имеют 4G-смартфоны и соответствующие SIM-карты. Переход на обновленную сеть для них произойдет автоматически. Около 9% абонентов используют 2G-устройства, для которых после отключения 3G ничего не изменится.

Если оборудование и SIM-карта поддерживают LTE, но сеть не работает, достаточно включить 4G в настройках смартфона. Владельцы устаревших SIM-карт могут заменить их на USIM или eSIM за 0,01 грн в магазинах lifecell до 10 октября 2026 года с сохранением номера. Если сам смартфон не поддерживает LTE, замены SIM-карты будет недостаточно – потребуется устройство с поддержкой 4G.

Напомним, в июле в приложении "Действие" запустили возможность подать заявление на перенос мобильного номера в lifecell. Абонент может изменить мобильную сеть, но оставить номер вместе с кодом оператора.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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