Оператор мобильной связи lifecell завершает работу 3G в Черновицкой области, увольняя частоты для 4G

Украинская телекоммуникационная компания lifecell ускоряет мобильный интернет в Черновцах и по всей Черновицкой области. С 17 декабря 2025 года оператор полностью прекращает работу сети 3G, увольняя радиочастоты 2100 МГц для полноценного использования 4G/LTE.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз оператора.

Это позволит расширить 4G полосу до максимальных 20 МГц, гарантируя значительное повышение скорости и стабильности мобильного интернета для жителей региона.

По данным lifecell, оптимизация сети и полный перевод на расширенную полосу 4G произойдет в течение нескольких недель после отключения 3G, и все работы пройдут без прерывания услуг. Подавляющее большинство (около 89%) абонентов компании уже используют 4G-совместимые устройства и SIM-карты, поэтому автоматически ощутят улучшение.

Как перейти на быстрый интернет?

В пресс-службе lifecell посоветовали своим абонентам:

если SIM-карта поддерживает 4G, просто проверьте и включите режим LTE в настройках смартфона;

если SIM-карта устарела, lifecell предлагает ее замену USIM или eSIM по символической цене 0,01 грн до 28 декабря 2025 года с сохранением номера.

Этот шаг является частью системной технической модернизации, которую Lifecell проводит, инвестируя в качество связи, что подтверждается высокой стабильностью сети даже при плановых отключениях света.

По опыту предыдущих регионов (Славутич, Черкассы, Коломыя) средняя скорость интернета после такого обновления растет ориентировочно на 20–30%.

"В общей сложности за годы полномасштабного вторжения lifecell инвестировал более 2 млрд грн в энергостойкость сети. В ноябре компания закупила еще 3500 генераторов — часть уже распределена по регионам, остальные будут поступать в течение месяца", — говорится в сообщении.

О lifecell

Lifecell – украинский поставщик электронных коммуникаций, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на основе скоростной Интернет. Компания развивает экосистему для реализации проектов по созданию "умных" городов и предоставляет широкий спектр решений для B2B-сегмента: инструменты на основе Big Data, универсальные решения для автоматизации маркетинговых кампаний, сервисы по кибербезопасности, дистанционному мониторингу бизнеса и IP-телефонии. На конец 2 квартала 2025 года lifecell обслуживает 9,6 миллиона абонентов.

Напомним, из-за систематических атак на энергетическую инфраструктуру Кабинет министров создал координационный штаб, который будет обеспечивать бесперебойную работу коммуникационных сетей. В состав координационного штаба вошли представители операторов мобильной связи: lifecell , Киевстар и Vodafone Ukraine .