Оператор мобільного зв’язку lifecell завершує роботу 3G у Чернівецькій області, звільняючи частоти для 4G

Українська телекомунікаційна компанія lifecell прискорює мобільний інтернет в Чернівцях та всій Чернівецькій області. З 17 грудня 2025 року оператор повністю припиняє роботу мережі 3G, звільняючи радіочастоти 2100 МГц для повноцінного використання 4G/LTE.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз оператора.

Це дозволить розширити смугу 4G до максимальних 20 МГц, гарантуючи значне підвищення швидкості та стабільності мобільного інтернету для мешканців регіону.

За даними lifecell, оптимізація мережі та повне переведення на розширену смугу 4G відбудеться протягом кількох тижнів після відключення 3G, і всі роботи пройдуть без жодного переривання послуг. Переважна більшість (близько 89%) абонентів компанії вже використовують 4G-сумісні пристрої та SIM-картки, тому вони автоматично відчують покращення.

Як перейти на швидкий інтернет?

У пресслужбі lifecell порадили своїм абонентам:

якщо ваша SIM-картка підтримує 4G, просто перевірте та увімкніть режим LTE у налаштуваннях смартфона;

якщо SIM-картка застаріла, lifecell пропонує її заміну на USIM або eSIM за символічну ціну 0,01 грн до 28 грудня 2025 року зі збереженням номера.

Цей крок є частиною системної технічної модернізації, яку Lifecell проводить, інвестуючи в якість зв'язку, що підтверджується високою стабільністю мережі навіть під час планових відключень світла.

За досвідом попередніх регіонів (Славутич, Черкаси, Коломия), середня швидкість інтернету після такого оновлення зростає орієнтовно на 20–30%.

"Загалом за роки повномасштабного вторгнення lifecell інвестував понад 2 млрд грн у енергостійкість мережі. В листопаді компанія закупила ще 3500 генераторів — частина вже розподілена по регіонах, інші надходитимуть протягом місяця", — йдеться у повідомленні.

Про lifecell

Lifecell – український постачальник електронних комунікацій, який надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на основі швидкісного інтернету. Компанія розвиває екосистему для реалізації проєктів зі створення "розумних" міст та надає широкий спектр рішень для B2B-сегменту: інструменти на основі Big Data, універсальні рішення для автоматизації маркетингових кампаній, сервіси із кібербезпеки, дистанційного моніторингу бізнесу та IP-телефонії. Станом на кінець 2 кварталу 2025 року lifecell обслуговує 9,6 мільйона абонентів.

Нагадаємо, через систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який забезпечуватиме безперебійну роботу комунікаційних мереж. До складу координаційного штабу увійшли представники операторів мобільного зв’язку: lifecell, Київстар та Vodafone Ukraine.