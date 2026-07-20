У "Дії" появился перенос номера в lifecell

В приложении "Дія" запустили возможность подать заявление на перенос мобильного номера в lifecell. Абонент может изменить мобильную сеть, но оставить номер вместе с кодом оператора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дію".

Чтобы перенести номер, пользователю необходимо подать заявление в приложении "Дія", приобрести SIM-карту lifecell в магазине или онлайн и добавить ее номер к заявлению.

После этого следует дождаться подтверждения от текущего оператора. Пользователь получит SMS с датой и временем переноса номера. После начала переноски следует установить SIM-карту lifecell.

В "Дії" отмечают, что номер телефона остается прежним, включая код оператора. Изменяется только мобильная сеть.

Впоследствии услугу переноса номера через "Дію" должны запустить и другие операторы связи.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.