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У "Дії" появился перенос номера в lifecell

башня
Чтобы перенести номер, пользователю нужно подать заявление / Depositphotos

В приложении "Дія" запустили возможность подать заявление на перенос мобильного номера в lifecell. Абонент может изменить мобильную сеть, но оставить номер вместе с кодом оператора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дію".

Чтобы перенести номер, пользователю необходимо подать заявление в приложении "Дія", приобрести SIM-карту lifecell в магазине или онлайн и добавить ее номер к заявлению.

После этого следует дождаться подтверждения от текущего оператора. Пользователь получит SMS с датой и временем переноса номера. После начала переноски следует установить SIM-карту lifecell.

Фото 2 — У "Дії" появился перенос номера в lifecell

В "Дії" отмечают, что номер телефона остается прежним, включая код оператора. Изменяется только мобильная сеть.

Впоследствии услугу переноса номера через "Дію" должны запустить и другие операторы связи.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.

Автор:
Татьяна Гойденко