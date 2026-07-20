У "Дії" з’явилося перенесення номера до lifecell

У застосунку "Дія" запустили можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до lifecell. Абонент може змінити мобільну мережу, але залишити свій номер разом із кодом оператора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Щоб перенести номер, користувачу потрібно подати заяву в застосунку "Дія", придбати SIM-картку lifecell у магазині або онлайн та додати її номер до заяви.

Після цього потрібно дочекатися підтвердження від поточного оператора. Користувач отримає SMS із датою та часом перенесення номера. Після початку перенесення треба встановити SIM-картку lifecell.

У "Дії" зазначають, що номер телефону залишається тим самим, включно з кодом оператора. Змінюється лише мобільна мережа.

Згодом послугу перенесення номера через "Дію" мають запустити й інші оператори зв’язку.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.